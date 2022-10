Polícia Motorista de aplicativo é morto a tiros em esquina na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Quatro homens foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas. Foto: PC/Divulgação Crime foi cometido na tarde desta sexta-feira no bairro Cavalhada. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: PC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O motorista de aplicativo para transporte particular de passageiros Rodrigo Freitas Muller, 30 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (30) na Zona Sul de Porto Alegre. Local: imediações do cruzamento da avenida Otto Niemeyer com rua Panambi, bairro Cavalhada, em área próxima de onde morava a vítima.

De acordo com a Polícia Civil, a principal hipótese levantada até o momento é de homicídio, embora não esteja descartado um possível latrocínio (roubo com morte). A conclusão depende de investigações complementares.

Em suas redes sociais, a direção do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS) protestou contra a insegurança da categoria.

Pontos em aberto

As poucas informações preliminares divulgadas até agora indicam que o motorista não tinha registro de antecedentes criminais. Ele teria sido baleado na cabeça por um passageiro, com disparos efetuados dentro do carro.

O crime ainda apresenta alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Como o fato de o celular de Rodrigo Freitas Muller ainda não ter sido encontrado, ao passo que o dispositivo de carregamento do telefone estava próximo ao veículo (um Chevrolet modelo Ônix e de cor vermelha, que ficou parado na esquina, com a porta traseira esquerda aberta). Sua carteira também permanecia ali.

Até o fim da noite, nenhum suspeito havia sido preso ou ao menos identificado. Imagens eventualmente registradas por câmeras de segurança na região estão sendo buscadas pela corporação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia