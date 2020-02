Notas Brasil MP pede que TCU investigue contratos da gestão Osmar Terra

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou que a Corte investigue todos os contratos de tecnologia da informação firmados pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, à frente da pasta, que ignorou alertas da CGU e contratou uma empresa suspeita de desvios do extinto Ministério do Trabalho.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário