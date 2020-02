Notas Brasil Record não precisa indenizar Suzane Richthofen em R$ 30 mil

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

A 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo isentou a Record de pagar indenização de R$ 30 mil a Suzane von Richthofen por ter produzido uma reportagem sobre os dez anos do assassinato dos pais dela. Em primeira instância, a Record havia sido condenada a se abster de veicular imagens de Suzane dentro do presídio, além do pagamento de indenização.

