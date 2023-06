Mundo Mulher que sofreu convulsões está presa em Dubai enquanto não pagar dívida de R$ 67 mil

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2023

Em dívida com três hospitais nos Emirados Árabes, Kate e Mick não podem sair do país. (Foto: Reprodução)

Uma escocesa que ficou doente, durante uma viagem para Dubai, foi informada de que não poderá sair do país enquanto não pagar sua dívida médica, no valor de 11 mil libras esterlinas — um total de R$ 67 mil. A história começou quando Kat White e seu marido, Mick, ambos da cidade de Glasgow, estavam voltando para o Reino Unido, após um ano de trabalho na Índia. O casal decidiu visitar amigos que moram nos Emirados Árabes Unidos por alguns dias. Porém, Kat passou mal após pouco tempo de estadia.

A mulher de 54 anos sofreu uma convulsão enquanto tomava banho, no dia 25 de abril, que a fez apresentar espasmos pelo corpo inteiro, além de contorções faciais e mãos curvadas para trás. Mick assistiu ao episódio aterrorizado, e sem poder fazer nada, de acordo com o Daily Record.

Ela foi levada às pressas para um hospital, onde passou por vários exames. Porém, depois, o casal descobriu que o seguro de viagem do marido não iria cobrir aquele tratamento no Oriente Médio. De repente, eles ficaram sem um centavo no bolso.

Por causa disso, agora estão presos no país, pois os chefes do hospital apreenderam o passaporte de Mick, até que pague ao menos uma parte de 6 mil libras — cerca de R$ 36,6 mil — de um plano de pagamento criado para quitar a conta médica.

Uma segunda convulsão

O marido contou que, quando chegou ao hospital com a esposa, eles foram levados “para o setor de faturamento” antes de realizarem qualquer tratamento. Em nove horas, uma conta de quase R$ 11 mil já havia sido acumulada. Posteriormente, os médicos avaliaram que Kat teria que passar mais uma noite no hospital, para realizar mais exames. Um soro que custa em torno de R$ 18 mil precisaria ser utilizado.

Já sabendo que não tinham condição de cobrir aqueles custos, a mulher foi mandada para casa, com um lote de comprimidos e a garantia de que se sentiria melhor em quatro ou cinco dias. Só que Mick saiu para fazer compras e, ao voltar, a encontrou caída no chão: ela tinha sofrido outra convulsão.

Kat retornou ao hospital e lhe foi dito que era necessário passar por uma ressonância magnética. Os médicos não conseguiram descobrir nada que pudesse estar causando as convulsões. Mick disse que ouviu um médico falar que o seguro cobria tudo até aquele momento, mas que qualquer tratamento a mais teria que ser pago pelo casal.

O seguro de viagem — do banco Barclays — recusou cobranças adicionais, justificando que aquela viagem em específico não começou e terminou no Reino Unido, o que nunca tinha acontecido com eles, nem mesmo após a primeira convulsão da mulher em Dubai.

Atendimento ruim

Apesar dos sucessivos tratamentos, ninguém ainda foi capaz de dizer o que está acontecendo com Kat. A angústia dela e do marido só crescem a cada dia.

“Ela fez uma ressonância magnética, mas eles voltaram e disseram que não podiam ver qual era o problema. Disseram que ela poderia ter um vírus em sua coluna vertebral… Esse foi basicamente o único diagnóstico que conseguimos depois isso tudo”, continua Mick, apontando ainda o mau atendimento recebido no país. “Em uma ocasião, entrei na sala e minha esposa estava no chão, com três atendentes ao seu redor. Eles a deixaram cair. Ela estava gritando, e dizendo que não confiava em ninguém além de mim.”

Passando pelo terceiro hospital junto de sua esposa, o homem de 54 anos afirma que sente como se os hospitais em Dubai estivessem fazendo extorsão, e que foram pressionados para realizar todos os tratamentos, muitos deles desnecessários.

O homem revela que a embaixada do Reino Unido se negou a ajudar, dizendo que “não são uma instituição de caridade”, e ele foi forçado a abrir uma vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro. “Eu não sei o que fazer, me sinto um prisioneiro”, revelou o marido.

De acordo com o site do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, eles se recusam a pagar custos médicos para cidadãos britânicos no exterior. Em vez disso, oferecem conselhos. Ao Daily Record, o órgão alegou que está “fornecendo assistência consular ao casal britânico em Dubai”.

