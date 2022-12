Saúde Mulheres que almoçam em grupo consomem mais calorias do que aquelas que jantam sozinhas

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo a pesquisa, elas tendem a ingerir 150 calorias extras por refeição, em média, quando estão acompanhadas de amigos. Foto: Divulgação Segundo a pesquisa, elas tendem a ingerir 150 calorias extras por refeição, em média, quando estão acompanhadas de amigos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, descobriu que mulheres que almoçam em grupo consomem significativamente mais calorias do que aquelas que jantam sozinhas. Segundo a pesquisa, realizada com 26 mulheres, elas tendem a ingerir 150 calorias extras por refeição, em média, quando estão acompanhadas de amigos.

O experimento juntou essas mulheres e as fizeram comer todas as refeições do dia com amigos por três dias seguidos e três comendo sozinhas. Eles comeram uma média de 540 calorias extras nos três dias em que tiveram companhia.

Um segundo estudo, envolvendo 63 mulheres, descobriu que aquelas que comem a mais socialmente não comem menos depois. O que aumenta o risco da mulher de ganhar cerca de 4 quilos por ano se comer, pelo menos, uma refeição por dia com outras pessoas.

“Embora essa pesquisa tenha olhado apenas para mulheres, esperamos o mesmo efeito para ambos os sexos”, afirma a professora e autora do estudo, Suzanne Higgs. “As pessoas devem estar cientes de que comer socialmente, mesmo apenas um almoço rápido com amigos, provavelmente está ligado a comer mais”, conclui.

Apesar de não ter um motivo certo para o efeito, os pesquisadores acreditam que as calorias a mais consumidas estão associadas as conversas amigáveis durante a refeição que podem distrair e fazer “comer mais”.

“O conselho deste estudo não é parar de comer com os amigos ou comer todas as refeições sozinho, mas talvez planejar com antecedência e pedir uma opção mais saudável do menu, por isso é menos importante se você comer demais”, afirma Higgs.

Sanfona

Se você costuma fazer dieta para perder peso, provavelmente já percebeu que os quilos eliminados durante a restrição alimentar tendem a voltar rapidamente. Isso pode ter a ver com mudanças que ocorrem nas bactérias que ficam em seus intestinos. É o que aponta um novo estudo feito por pesquisadores do Instituto de Nutrição e Saúde de Xangai da Academia Chinesa de Ciências e publicado na revista científica Nature Metabolism. Eles descobriram que o efeito sanfona pode estar associado ao aumento de um tipo específico de bactéria intestinal durante o período de alimentação pós-dieta.

Usando camundongos, os cientistas testaram dez diferentes protocolos de dieta de curto prazo para investigar o papel da ingestão calórica na perda e ganho de peso. Em todos os casos, a pausa das restrições alimentares resultou em um aumento maciço no acúmulo de gordura que excedeu o dos animais sem dieta.

Os autores do estudo perceberam que o aumento de peso estava ligado a mudanças na quantidade de gordura absorvida pelo intestino após a dieta, e não ao aumento real na ingestão calórica depois da restrição alimentar. Eles detectaram aumento da absorção intestinal de lipídios, crescimento do anabolismo lipídico no tecido adiposo branco e diminuição da oxidação lipídica total – todos associados à obesidade – durante a realimentação pós-dieta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde