Economia Municípios ligados ao agronegócio lideram geração de novos empregos no País

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Setor é motor das cidades acima de 50 mil habitantes que criaram mais vagas em relação à população. (Foto: Divulgação)

Com a taxa de desemprego no menor nível desde 2014, algumas cidades têm se sobressaído na criação de novas vagas. E o que quase todas elas têm em comum é o fato de apresentarem atividades ligadas, de forma direta ou indireta, ao agronegócio – até aqui, o grande motor para o crescimento do País.

As informações são de um levantamento realizado pela consultoria LCA. Considerando os locais com mais de 50 mil habitantes, as cidades de Cristalina (GO), Venâncio Aires (RS), Canaã dos Carajás (PA), Santa Cruz do Sul (RS) e Lençóis Paulista (SP) foram as cinco que mais criaram vagas de trabalho no primeiro semestre do ano em relação ao seu número de habitantes.

“Tirando Canaã dos Carajás, quatro dos cinco municípios têm vagas ligadas à questão do agronegócio, da agropecuária. É o que tem puxado a economia neste ano”, diz Bruno Imaizumi, economista da LCA e responsável pelo estudo. O mapeamento da consultoria foi realizado com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e, portanto, só inclui o mercado de trabalho formal.

Em Cristalina, por exemplo, foram abertas quase 3,5 mil vagas, o equivalente a 5,6% do total de habitantes no município. Ali, nada menos do que 87% das vagas surgiram na esteira da agricultura, com o cultivo de soja e de outras oleaginosas. Já em Venâncio Aires, a relação emprego formal/habitantes chegou a 5,3%. A indústria de fumo é forte na região e, pela pesquisa da LCA, respondeu por 95% dos postos abertos no primeiro semestre.

O peso do agronegócio aparece ainda nos casos de Santa Cruz do Sul (também por conta da indústria de fumo) e de Lençóis Paulistas (celulose). Das cinco, só Canaã dos Carajás foge desse perfil: 77% dos novos empregos têm como origem o setor de construção, impulsionado por obras públicas. O projeto S11D da Vale, considerado o maior complexo de mineração do mundo, também está localizado na cidade.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 1,9% em relação aos últimos três meses de 2022. O resultado foi puxado pelo agronegócio – o setor cresceu 21,6%.

O diretor do FGV Social, Marcelo Neri, afirma que o agronegócio tem sido a solução, com uma elevada geração de emprego. Para ele, o que poderia ser um problema – com um eventual aumento da desigualdade social no campo – não tem ocorrido. Hoje, diz o executivo, o Centro-Oeste, maior produtor agrícola do País, é a segunda região com menor desigualdade do trabalho. “A renda é alta, e isso tem provocado um fluxo migratório de pessoas do Sul para essas fronteiras agrícolas.”

Um dos destaques da pesquisa feita pela consultoria LCA, Cristalina (GO) surgiu da exploração do garimpo e, por isso, durante anos foi conhecida como a cidade dos cristais. Mas o garimpo não deixou nenhum legado. Graças ao clima mais ameno e a uma boa dose de tecnologia, o desenvolvimento recente da região vem principalmente da agricultura.

Mesmo quando o clima não ajuda, sistemas de irrigação são acionados para garantir a produtividade no campo. A cidade tem a maior área irrigada do País, com cerca de 80 mil hectares. Isso permite a produção de até três safras no mesmo ano, dependendo da cultura – o que explica o fato de Cristalina ser a campeã no ranking da LCA: 87% das vagas abertas na cidade no primeiro semestre estavam ligadas à atividade agrícola. A proporção vagas por habitantes chegou a 5,6%.

Responsável pelo estudo, o economista Bruno Imaizumi explica que, para evitar distorções, considerou a relação entre criação de postos de trabalho e tamanho da população, já que municípios mais populosos tendem a apresentar saldos líquidos maiores de criação de emprego – embora nem sempre seja um valor representativo para a dinâmica local.

Os menores, por sua vez, também podem apresentar distorções. Sem o recorte do número mínimo de habitantes, a cidade com maior número de vagas criadas em relação ao tamanho da população é Borá. O município do interior de São Paulo tem apenas 907 habitantes, e reportou a abertura de 278 vagas, o que corresponde a uma relação de 30,7%.

https://www.osul.com.br/municipios-ligados-ao-agronegocio-lideram-geracao-de-novos-empregos-no-pais/

2023-08-16