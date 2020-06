Geral Música é criada a partir de ondas acústicas de estrelas

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

Projeto é organizado por cientistas e músicos famosos, incluindo Brian May, guitarrista do Queen e astrofísico. (Foto: Reprodução/Instagram)

O espaço não é tão silencioso quanto imaginamos. Com os avanços científicos e tecnológicos, pesquisadores descobriram que estrelas produzem ondas acústicas que, embora sejam imperceptíveis para o ouvido humano, podem ser gravadas e convertidas em músicas. E é exatamente isso que o astrofísico Garik Israelian vem fazendo com a ajuda de outros músicos apaixonados pela astronomia – como Brian May, guitarrista do Queen e também astrofísico.

Israelian e May são organizadores do Starmus, um festival que une cientistas, astronautas e músicos para discutir a exploração espacial. Além de promover palestras, exposições e concertos, o evento também realiza o projeto Starsounds, que procura criar uma “orquestra” a partir das ondas acústicas emitidas por estrelas.

Compartilhada no YouTube, a primeira música cósmica do Starsounds foi gerada a partir de infrassons (onda sonoras extremamente graves) de estrelas, que foram gravados por Israelian em 2005. Quem fez o arranjo da música foi o compositor Brian Eno, que aumentou a velocidade das ondas acústicas gravadas por Israelian para que elas pudessem ser ouvidas. Então Paul Franklin e Oliver James, especialistas da empresa de efeitos visuais DNEG, produziram imagens a partir de ondas estelares e imagens do nosso Sol, e criaram um clipe musical.

O Starmus acontece desde 2011, e já contou com os astronautas como Alexei Leonov (o primeiro homem a ir para o espaço), Jim Lovell (integrante da Apollo 13), Neil Armstrong e Buzz Aldrin (integrantes da Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez). Também já participaram do evento os cientistas Neil deGrasse Tyson e Kip Thorne, além dos músicos e compositores Hans Zimmer (que fez a trilha de filmes como Interestelar e A Origem) e Peter Gabriel.

