A pandemia de Covid-19 mudou os planos de estreia do aguardado musical da Broadway sobre a princesa Diana. A produção agora será lançada primeiro no streaming, entrando na Netflix no início de 2021. Só em maio do ano que vem, ela entra em cartaz fisicamente em Nova York.

A transmissão online será feita de um teatro sem público e gravada com os melhores equipamentos. Segundo o jornal The New York Times, a produção inclui testes recorrentes para coronavírus para todos os envolvidos. Os gerentes e o elenco seguirão um protocolo de isolamento e o teatro mudará seu sistema de ar-condicionado para garantir uma ventilação adequada. O elenco também gravará um álbum com as canções do musical.

“Nós falamos por toda a empresa quando dizemos que não poderíamos estar mais animados para finalmente poder compartilhar nosso show com os amantes do teatro em todos os lugares”, disseram os produtores principais Beth Williams, Frank Marshall e o Grupo Araca em um comunicado conjunto à imprensa. “Embora não haja substituto para o teatro ao vivo, temos a honra de fazer parte do entretenimento da Netflix”, completaram.

A peça “Diana” é estrelada por Jeanna de Waal como a princesa, Roe Hartrampf como o Príncipe Charles, Erin Davie como Camilla Parker Bowles, e Judy Kaye, duas vezes vencedora do Tony, como a Rainha Elizabeth II. O musical foi originalmente programado para estrear em 31 de março, mas foi forçado a fechar por causa da pandemia. A Broadway como um todo permaneceu fechada desde então, com planos para que alguns teatros comecem a reabrir em 2021. A produção chega à Netflix em um momento propício, justamente quando a quarta temporada da série sobre a realeza britânica “The Crown” vai apresentar Diana ao público.

Trágico acidente

Em 31 de agosto completam-se 23 anos da morte da Princesa Diana em um trágico acidente de carro, em Paris. Em vida, ela realizou diversos trabalhos sociais e era ativista em causas humanitárias. Por esse motivo, ganhou o prêmio Nobel da Paz e é reconhecida até hoje como a princesa do povo, recebendo homenagens todos os anos.

A intensa história de Lady Di foi retratada em várias obras artísticas como, livros, documentários e filmes de ficção. Este ano, além do espetáculo da Broadway, Diana: um novo musical, também foi anunciada a presença da princesa de Gales em Spencer, novo filme em produção do diretor Pablo Larraín, no qual Diana será interpretada pela atriz Kristen Stewart. As informações são do jornal O Globo e do Diário de Pernambuco.