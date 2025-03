Porto Alegre Mutirão de limpeza recolhe uma tonelada de resíduos no Carnaval de Rua em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de março de 2025

Ação foi realizada na madrugada deste domingo. Foto: Alex Rocha/PMPA Ação foi realizada na madrugada deste domingo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) montou um esquema especial após os desfiles dos blocos no Carnaval de Rua de Porto Alegre. Na ação realizada na madrugada deste domingo (30), foi retirada cerca de uma tonelada de resíduos no circuito que partiu da Orla do Guaíba.

Na orla central, um efetivo com aproximadamente 19 pessoas fez a varrição da área na madrugada deste domingo. Desde o início da semana, cerca de 32 garis das equipes de roçada, com o auxílio de nove máquinas, atuaram do Trecho 1 ao 3 da Orla do Guaíba para preparar a região para o evento.

Já as equipes dos setores Norte, Leste e Extremo-Sul do DMLU atuaram na conservação dos circuitos que partem dos bairros Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Restinga. No entanto, não foi gerado um montante de material expressivo para estimar um quantitativo.

Carlos Alberto Hundertmarker, diretor-geral do DMLU, destaca o trabalho coletivo: “O Carnaval de Rua é uma celebração que une alegria e responsabilidade. Nossos garis atuaram com dedicação para garantir um ambiente limpo e seguro em todos os circuitos. O resultado foi positivo, mas contamos com a colaboração de todos: descartar os resíduos corretamente é um gesto simples que faz toda a diferença”, diz Hundertmarker.

