Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

No primeiro turno, o Juventude venceu o Grêmio por 3 a 0, no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha Foto: Lucas Uebel/Grêmio No primeiro turno, o Juventude venceu o Grêmio por 3 a 0, no Alfredo Jaconi. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (20), o Grêmio recebe o Juventude, na Arena, em Porto Alegre, às 19h, em partida válida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto acontece após 12 dias de pausa para a data FIFA, tempo que os clubes tiveram para se preparar para a volta da competição. O Tricolor não pode contar com três de seus jogadores durante o período de treinos, já que estavam convocados por suas seleções.

O Grêmio está na 12° posição da tabela, com 39 pontos, apenas dois pontos acima do Juventude, que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão com 37 pontos. O mandante do jogo busca se afastar cada vez mais da área de perigo, enquanto o alviverde luta para se manter na Série A.

2024-11-20