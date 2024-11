Política Supremo aguarda sanção de Lula para julgar proposta de emendas aprovada pelo Congresso

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Após presidência validar o projeto, ministro Flávio Dino vai construir uma posição e dar encaminhamento ao plenário da Corte

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve analisar a proposta de emendas aprovadas pelo Congresso Nacional nesta terça-feira (19) somente após análise presidencial.

O texto, que foi aprovado no Senado Federal e Câmara dos Deputados, tem o objetivo de encerrar o imbróglio em torno do tema. Quando o processo de análise presidencial for finalizado, o texto publicado no Diário Oficial irá para os autos. A partir daí o ministro Flávio Dino analisa e constrói um entendimento, que será levado ao plenário para discussão e votação.

Em agosto, o ministro Flávio Dino suspendeu a execução das emendas parlamentares até que o Congresso editasse regras respeitando critérios de transparência e rastreabilidade.

Dino manteve suspensa a execução de emendas parlamentares e também determinou que a CGU (Controladoria-Geral da União) passasse a auditar os repasses realizados pelos parlamentares por meio das emendas do orçamento secreto.

Em decisão, Dino ressaltou que a execução só será viável quando os Poderes Legislativo e Executivo cumprirem inteiramente as determinações do Plenário do STF, que considerou inconstitucional a prática do chamado “orçamento secreto”.

“Verifico que permanece o grave e inaceitável quadro de descumprimento da decisão do Plenário do STF que, em 2022, determinou a adequação das práticas orçamentárias ao disposto na Constituição Federal”, destacou o ministro.

