Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

A Corsan Aegea está mantendo este ano a tradição de ter participação ativa na Expointer auxiliando o produtor gaúcho. Foto: Divulgação

Quem circula pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 47ª Expointer, está constantemente se deparando com julgamentos, concursos, admissões, provas ou leilões nas mais diversas pistas, pavilhões e estandes. Essa é a rotina do primeiro ao último dia da feira, em uma programação extensa que inicia no nascer do sol e segue até o fim da noite.

A Corsan Aegea está mantendo este ano a tradição de ter participação ativa na Expointer auxiliando o produtor gaúcho. Para o diretor da companhia, Fabiano Dallazen, a feira simboliza um passo importante na reconstrução do Estado.

“Mesmo com todas as dificuldades que ainda atingem o Rio Grande do Sul, conseguimos movimentar todo o setor agropecuário para colocar em pé uma Expointer com a dimensão que ela está tendo isso. E isso é um sinal muito positivo e de que a gente vai conseguir reconstruir um Estado melhor e mais forte”, disse.

“As discussões que vão se produzir aqui na Expointer, principalmente na questão da infraestrutura tem um impacto muito grande na questão da água e da irrigação, que são sempre temas muito presentes no mundo do agronegócio do nosso Estado”, complementa.

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os ingressos custam R$ 18 para pedestres, com meia-entrada (R$ 9) para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes é das 8h às 20h.

