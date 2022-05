Fórmula 1 Na Fórmula 1, Max Verstappen domina corrida e vence a 1ª edição do GP de Miami

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Atual campeão mundial precisou apenas de nove voltas para ultrapassar o rival e garantir a terceira vitória na temporada. (Foto: Getty Images)

Max Verstappen garantiu o título na inauguração do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Depois de largar em terceiro, o atual campeão do mundo ultrapassou Charles Leclerc e Carlos Sainz para terminar em primeiro. Os rivais da Ferrari completaram o pódio, com o monegasco em segundo e o espanhol em terceiro.

A vitória, com direito a volta mais rápida, garante mais 26 pontos para o holandês, que encosta na liderança do campeonato, ainda nas mãos de Leclerc. Charles chegou a 104 pontos com a segunda colocação, enquanto Verstappen foi a 85.

George Russell também foi um dos destaques da corrida. Depois de largar na 12ª posição, o jovem britânico escolheu uma boa estratégia, deu sorte com o safety car e terminou em 5º, à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton.

Corrida

A largada foi um terror para a Mercedes. Tanto Hamilton quanto George Russell perderam posições antes da primeira curva. O heptacampeão caindo de 6º para 8º e o jovem britânico da 12ª para a 15ª posição. Verstappen, ganhou imediatamente a posição de Carlos Sainz, segundo, para ir à caça de Charles Leclerc.

Hamilton levou apenas seis voltas para recuperar as duas posições que perdeu, deixando Gasly e Alonso para trás. Já Russell sofreu mais em meio ao trânsito do final do grid. Na ponta Leclerc mantinha o limite de vantagem para Verstappen para impedir que o holandês abrisse a asa móvel.

Mas a vantagem de Leclerc não durou muito. Com mais velocidade nas retas, Verstappen baixou a diferença, abriu a asa móvel na reta dos boxes e ultrapassou o rival, assumindo a ponta na 9ª volta. O monegasco se manteve na briga enquanto conseguiu usar o DRS, mas Super Max abriu vantagem e disparou na ponta.

Aos poucos, George Russell foi se recuperando na corrida e chegou a 8ª colocação ainda antes de completar a 19ª rodada no circuito de Miami. Companheiro de Verstappen na RBR, Sergio Pérez repetiu o companheiro no trabalho contra a Ferrari.

Quando colou em Carlos Sainz e poderia abrir a asa, o mexicano teve um problema no motor e saiu da briga para chegar ao pódio, deixando o adversário abrir 7s. Super Max enfileirou melhores voltas e abriu mais de 4.5 segundos de frente para Leclerc antes da primeira parada nos boxes.

Após a troca dos pneus médios para os duros, Charles melhorou de ritmo e passou a fazer as melhores voltas, porém a desvantagem em relação a Max já era de mais de 7s, faltando um pouco menos de 30 voltas.

Quando parecia que Verstappen caminhava para uma vitória tranquila, Pierre Gasly e Lando Norris bateram na 40ª volta. O piloto da McLaren precisou abandonar e o carro ficou no meio da pista, forçando a entrada do safety car.

Pérez foi o único dos líderes que aproveitou o acidente para trocar de pneus. Atrás de Hamilton (6º), Russell, que ainda não tinha parado, aproveitou para colocar pneus médios novos e partir para cima do companheiro.

A relargada foi dada com apenas 10 voltas para o fim da corrida com dois duelos na ponta. Leclerc atacando Verstappen e Pérez para cima de Sainz. Com pneus mais novos, o mexicano tinha boa vantagem para o espanhol mesmo sem poder abrir a asa para ganhar desempenho.

Russell e Hamilton também travaram dura batalha, mas ganharam uma posição graças a um erro de Valtteri Bottas. George conseguiu a ultrapassagem sobre o companheiro e assumiu a quinta posição na 51ª volta.

Verstappen soube se defender e conseguiu abrir diferença o suficiente para evitar os ataques do piloto da Ferrari e garantir a terceira vitória na temporada. Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro completaram o pódio. Russell, que largou em 12º terminou em 5º.

