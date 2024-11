Política Na semana em que uma reunião da cúpula do PT terminou com lavação de roupa suja entre suas lideranças, uma das estrelas da nova geração do partido foi recebida discretamente no Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Em meio à crise na sigla em razão do mau desempenho nas eleições, juventude quer acelerar a renovação do partido. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na semana em que uma reunião da cúpula do PT terminou com lavação de roupa suja entre suas lideranças, uma das estrelas da nova geração do partido foi recebida discretamente no Palácio do Planalto. Enquanto um episódio é fruto do mau desempenho eleitoral nas urnas, o segundo aponta para o espaço que a juventude petista luta para cavar.

Três dias depois da briga na cúpula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma das estrelas da nova geração do partido, Pedro Rousseff, sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff. Aos 24 anos, ele foi eleito o sexto vereador mais votado (17,6 mil) em Belo Horizonte (MG), e se encontra agora no seleto grupo de jovens petistas vitoriosos das urnas.

As novas lideranças do PT veem o pleito como um sinal amarelo para 2026, querem mais espaço e acelerar a renovação tímida da sigla – nas dez maiores capitais do País, 5,7% dos 35 vereadores eleitos pelo PT têm menos de 30 anos enquanto PL de Jair Bolsonaro, a proporção é de 10,6% entre os 47 eleitos. Elas também defendem uma conexão direta com as novas formas de trabalho, como os motoristas de aplicativo e os microempreendedores individuais, os MEIs.

Diferenças

Apesar do objetivo em comum, os novas lideranças têm conclusões diferentes sobre o tratamento que deve ser dado às demandas voltadas às identidades, especialmente de gênero, raça e sexualidade. Pedro diz se tratar de uma pauta importada dos Estados Unidos, e que a esquerda brasileira deveria se dedicar mais aos “empreendedores individuais”.

“Estamos preocupados agora é com 2026. Nosso discurso não tem que mudar à direita, mas ser direcionado às demandas que a população precisa. Falar sobre pautas identitárias, o movimento woke, isso tem que ser remodelado. O PT tem que voltar ao que era antes: falar sobre emprego, renda, transporte, meio ambiente, empreendedorismo social”, diz ele.

O tema tem se tornado uma casca de banana para a esquerda, e usado de munição pela extrema direita. Na campanha à Prefeitura de São Paulo, bolsonaristas miraram a esquerda com deboches e ataques após o hino nacional em linguagem neutra ser tocado durante um comício de Guilherme Boulos (PSOL). Pablo Marçal (PRTB) apelidou-o de “Boules”.

Luna Zarattini, vereadora de 30 anos mais votada (101 mil) do PT em São Paulo, e para quem a eleição trouxe vitórias ao mesmo tempo em que acendeu um alerta ao partido, diz que a esquerda precisa de um projeto para o futuro, o que hoje não consegue apresentar. Para ela, é possível popularizar o feminismo, a luta antirracista e a pauta LGBT sem abandonar o discurso da renda e do emprego. Brisa Bracchi, 26 anos, sétima mais votada em Natal com 6,8 mil votos, segue a mesma linha ao afirmar ser preciso “mostrar como essas pautas não são antagonistas, mas complementares”. Ela diz ter sentido que a demanda dos trabalhadores autônomos marcou presença inédita nas campanhas municipais da esquerda este ano.

“Foi percebido por ambos os lados do espectro político que esse novo perfil (de informais) compõe a classe trabalhadora e precisa de uma ação de política pública muito forte, porque tem na sua essência uma relação (trabalhista) frágil com as transnacionais e a ausência de uma política estatal”, diz ela.

