Porto Alegre Na Zona Norte de Porto Alegre, bairro Sarandi tem feira de empregos com 376 oportunidades

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Processo seletivo conta com a presença de representantes de empresas. (Foto: Eduarda Alcaraz/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 8h30min deste sábado (30), o Sine Municipal promoverá na Zona Norte de Porto Alegre mais uma edição de seu “Feirão de Empregos”. O local definido é a Igreja Ministério Mevam, na avenida Bernardino Silveira Pastoriza nº 880, bairro Sarandi. Interessados devem levar comprovante de residência e documento com foto.

No local, a equipe técnica do Sine vai analisar o perfil dos candidatos e encaminhar para as entrevistas de emprego. Representantes de seis empresas estarão ali presentes para conversar com os candidatos. A prefeitura não informou o horário de encerramento do mutirão.

De acordo com o diretor do Sine Municipal, Adriano Weinmann, a oferta de vagas específicas para a região atende a uma demanda da comunidade do bairro: “O Sarandi merece nossa atenção, trouxemos o serviço do Sine para contribuir com quem precisa de trabalho”.

Na ocasião também serão doadas roupas e calçados para quem precisa de uma “força no visual”, seja neste ou em outros processos seletivos. As peças foram arrecadadas pelo Cabide Solidário do Sine. A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), por sua vez, terá uma equipe para atendimento e orientações.

Vagas exclusivas para a região

Estão cadastradas 376 oportunidades específicas para os moradores da região (por meio do engajamento de empresas parceiras), além das vagas gerais do sistema. A maioria dos contratos são para serviços gerais na área industrial (110 fichas), instalador-reparador de telecomunicações (25) e auxiliar de segurança privada (20).

A lista abrange, ainda, 50 chances para jovens-aprendizes. Confira tudo, em ordem alfabética, juntamente com os respectivos números de vagas.

– Ajudante de obras: 15.

– Almoxarife: 1.

– Analista de design: 2.

– Analista financeiro: 1.

– Analista marketplace: 1.

– Auxiliar de cozinha: 3.

– Auxiliar de limpeza: 20.

– Auxiliar de produção: 8.

– Auxiliar de segurança privada: 20.

– Auxiliar de serviços gerais: 2.

– Caixa: 3.

– Camareira: 1.

– Carpinteiro: 5.

– Consultor de vendas: 2.

– Consultor de vendas: 10.

– Copeira: 11.

– Eletricista: 8.

– Encarregado de obra: 2.

– Garçom ou garçonete: 3.

– Gerente de e-comerce: 1.

– Gerente de marketing: 1.

– Hidráulico: 4.

– Instalador-reparador de telecomunicações: 25.

– Jovem aprendiz: 50.

– Manobrista: 1.

– Motorista entregador: 1.

– Operador de monitoramento: 10.

– Pedreiro: 5.

– Porteiro: 40.

– Serviços gerais em indústria: 110.

– Vigilante: 10.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre