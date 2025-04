Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, avenida Icaraí tem bloqueio de trânsito neste sábado

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Interrupção abrange o trecho entre as ruas Tamandaré e Coronel Claudino. (Foto: Reprodução/Googleview)

A partir das 8h deste sábado (12), parte da Zona Sul de Porto Alegre tem mudanças no trânsito de veículos, devido a bloqueio na avenida Icaraí (bairro Cristal). A medida abrange o trecho entre os cruzamentos com as ruas Coronel Claudino e Tamandaré (próximo à loja Tumelero), no sentido Bairro–Centro. O motivo é a continuidade das obras de uma nova adutora de abastecimento do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).

Ao longo do dia, será permitida a circulação no segmento apenas para acesso de moradores e trabalhadores da área. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estarão presentes no local, orientando motoristas, pedestres e motociclistas. A logística conta, ainda, com o apoio da central de videomonitoramento.

– O trânsito na Icaraí será unicamente em contrafluxo, a partir da rua Coronel Claudino. Com isso, os veículos que trafegam do Cristal para o Centro devem utilizar a pista contrária, que será operada em mão invertida, até o novo ponto de retorno para a Icaraí.

– Além disso, não será permitida a conversão à esquerda da avenida Icaraí (sentido Centro–Bairro) para a rua Coronel Claudino.

– Já as linhas de ônibus que utilizam a rua Coronel Claudino no sentido Bairro–Centro prosseguirão na via até acessar a rua Tamandaré e depois, à direita, a avenida Icaraí. Linhas vindas do Centro, que convertem na rua Coronel Claudino, devem se manter pela avenida Icaraí até chegar à rotatória da avenida Wenceslau Escobar, à esquerda, depois rua Tamandaré à direita e rua Coronel Claudino também à direita.

Já no domingo (13), a partir das 8h, haverá bloqueio na rua Ramiro Barcelos, entre as avenidas Ipiranga e Protásio Alves (bairro Santana). A medida é necessária para realização de serviço pela distribuidora de energia CEEE Equatorial para substituição de postes e instalação de cabos protegidos. Os trabalhos devem se estender até o início da tarde.

A fim de garantir o acesso ao Hospital de Clínicas e a segurança viária nos trabalhos da distribuidora, será orientado um desvio com acesso local através do contrafluxo da Ramiro Barcelos, a partir da avenida Ipiranga. O cruzamento da avenida Jerônimo de Ornelas com a Ramiro Barcelos também será impactado.

Motoristas que trafegarem a partir da avenida João Pessoa pela Jerônimo Ornelas serão orientados a desviar pela rua Santa Terezinha até a avenida Venâncio Aires. Dali, poderão seguir pela avenida Osvaldo Aranha em direção à Protásio Alves.

(Marcello Campos)

