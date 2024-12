Economia Não há registro de que o diretor do Banco Central Gabriel Galípolo tenha dito que a alta do dólar é “artificial”

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gabriel Galípolo será o próximo presidente do Banco Central. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais que o próximo presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, teria afirmado que considera a alta do dólar artificial e que não enxerga o cenário econômico com preocupação. As publicações atribuem a ele a seguinte fala: “A meta é fazer a moeda estadunidense retornar aos R$ 5,00 ainda em 2025″.

Segundo o Estadão Verifica (serviço de checagem de informação do jornal O Estado de S. Paulo), o conteúdo da publicação é falso. Não há registro de que Gabriel Galípolo tenha dito as frases que circulam nas redes sociais. A agenda pública do diretor de Política Monetária do BC mostra que na terça e na quarta-feira ele participou de compromissos em Brasília fechados à imprensa. Na segunda, Galípolo estava em São Paulo, em outro encontro fechado. Portanto, não teve oportunidade de dar declarações públicas sobre a cotação recorde do dólar; além disso, não há registro de entrevistas do futuro presidente do BC em veículos de imprensa confiáveis.

O Banco Central não publicou posicionamento oficial sobre o boato, mas informou aos sites CNN e Investidor10 que as declarações atribuídas a Galípolo são “fake news”. O Verifica procurou o BC, mas não teve retorno.

Saiba mais: na terça-feira (17), o dólar chegou à marca de R$ 6,20. Após este anúncio, um perfil anônimo no X começou a publicar frases atribuídas a Galípolo, que viralizaram. A conta já foi deletada, mas prints da postagem continuam sendo compartilhados por outros usuários e em outras redes sociais, como o Instagram.

Pesquisas feitas pela reportagem não identificaram qualquer registro de que Gabriel Galípolo tenha feito comentários sobre a alta do dólar. Atual diretor de Política Monetária do Banco Central, o economista foi indicado para a presidência do Banco Central pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assumirá o cargo em 2025. Após sabatina, o nome dele foi aprovado em outubro pelo Senado, por 66 votos a 5.

Conforme noticiado por diferentes veículos de comunicação, as postagens com declarações falsas de Galípolo podem ter contribuído com a variação do dólar ao longo do dia ao criar um clima de desconfiança no mercado financeiro.

Em comentário na edição de terça do programa GloboNews em Pauta, a jornalista Flávia Oliveira afirmou que as declarações falsas atribuídas a Galípolo podem ser alvo de investigação por suspeita de manipulação do mercado financeiro. O assunto também foi abordado por Record News, CNN Brasil e Uol.

Ao final de terça-feira o dólar fechou em alta de 0,04%%, a R$ 6,0961. Essa foi a quarta alta consecutiva e marcou cotação recorde em três décadas do real. Já nessa quarta-feira (18), a moeda americana teve um novo fechamento recorde, a R$ 6,2657, em alta de 2,78%,

O Banco Central vem fazendo leilões da moeda americana à vista em uma intervenção para tentar reduzir a cotação. As causas da alta do dólar são, segundo analistas, a demanda por divisas típica de fim de ano e o temor de desidratação do pacote fiscal no Congresso. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/nao-ha-registro-de-que-o-diretor-do-banco-central-gabriel-galipolo-tenha-dito-que-a-alta-do-dolar-e-artificial/

Não há registro de que o diretor do Banco Central Gabriel Galípolo tenha dito que a alta do dólar é “artificial”

2024-12-18