Grêmio "Não vim passar férias, quero títulos", diz Braithwaite em sua apresentação pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

O contrato do Grêmio com o centroavante irá até o meio de 2026.(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio apresentou oficialmente o atacante Martin Braithwaite como reforço para a sequência da temporada. Em entrevista coletiva nessa sexta-feira (2), o dinamarquês, que já teve passagem pelo Barcelona, destacou seu amor pelo futebol brasileiro, declarando ser um fã do País desde a infância.

O centroavante também falou grosso, negando que tenha vindo para a América do Sul “passar férias”.

“Primeiramente, muito obrigado ao Clube e a torcida, tenho recebido muitas mensagens. Fiz toda minha carreira na Europa, mas muita gente não sabe do amor que tenho pelo Brasil. Desde pequeno, meu pai me dizia que tinha que olhar os jogadores do Brasil, como jogam. Fui uma criança que amava futebol e a maneira como jogam os brasileiros. Durante toda a minha vida, tenho inspiração no futebol brasileiro. Estar aqui hoje é um sonho para mim”, disse o atleta de 33 anos, que fala espanhol fluente.

“Quero viver essa experiência, esse passo na minha carreira, para fazer algo grande. Não estou aqui por férias, quero ganhar títulos”, seguiu o europeu, que já vem treinando com o elenco e ressaltou que está pronto para jogar, dependendo apenas da decisão do técnico Renato Portaluppi.

“Sou uma pessoa que sempre dou o máximo e vejo que meus companheiros estão fazendo o mesmo. Sabemos que estávamos em um momento duro, mas vi que a equipe estava melhor agora e vou dar o máximo para melhorar a equipe. Tenho pressa para começar a jogar”, complementou.

Como ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), porém, Braithwaite ainda não estará disponível para o duelo contra o Athletico-PR, neste domingo (4), em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro.

O contrato do Grêmio com o centroavante irá até o meio de 2026.

"Não vim passar férias, quero títulos", diz Braithwaite em sua apresentação pelo Grêmio

2024-08-02