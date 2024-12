Economia Natal mais caro: alta do dólar chega aos alimentos, e indústria prevê reajuste em janeiro

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Frutas secas e frescas, azeite, bacalhau, por exemplo, foram elevados em cerca de 10% na última semana. Foto: Reprodução Frutas secas e frescas, azeite, bacalhau, por exemplo, foram elevados em cerca de 10% na última semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A escalada do dólar e a consolidação da moeda americana no patamar de R$ 6 já fazem indústrias de alimentos, bebidas, higiene, limpeza, eletrodomésticos e eletroeletrônicos programarem aumentos de preços de até dois dígitos para o início do ano que vem.

A pressão de custos pela disparada da moeda americana, que acumula alta de mais 4% este mês e quase 25% no ano, mexeu nas projeções de inflação para 2024 e, principalmente, 2025. Pela primeira vez, a mediana das projeções do mercado para o ano que vem rompeu o teto da meta de inflação (4,5%).

Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a perspectiva do mercado até a última sexta-feira (6) é a de que inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2025 chegue a 4,59%.

A LCA Consultores, por exemplo, ampliou a projeção do IPCA de 2024, de 4,8% para 5%, e de 2025, de 4,4% para 4,5%. A MB Associados revisou de 4,7% para 4,8% o IPCA deste ano e ampliou de 4% para 4,4% a inflação do ano que vem.

De imediato, a alta do câmbio já provoca estragos nos preços de alimentos importados consumidos nas festas de fim de ano. Frutas secas e frescas, azeite, bacalhau, por exemplo, foram elevados em cerca de 10% na última semana, depois de já terem subido entre 4% e 5% em novembro, relatam supermercadistas.

“Vai ser o Natal mais caro dos últimos anos”, disse um empresário do varejo de alimentos que preferiu não se identificar. Ele conta que o que está surpreendendo hoje é a pressão do câmbio sobre os preços das frutas frescas, devido ao fluxo de comércio internacional.

O preço do melão no mercado doméstico, por exemplo, produzido no País, chega a R$ 50 a unidade. Esse valor é puxado pela cotação do produto, que é muito demandado para exportação. Com o dólar em alta, os produtores brasileiros preferem vender a fruta para o exterior do que comercializar no mercado interno. Isso reduz a oferta e pressiona preços nos supermercados, observou o empresário.

A cotação da lichia, fruta fresca muito consumida nas festas natalinas, também disparou. Hoje o quilo custa quase R$ 60 e de cereja, R$ 120. O motivo para a escalada das cotações é que grandes volumes dessas frutas são importados e, portanto, os preços são cotados em dólar.

Além das frutas frescas, frutas secas, bacalhau, azeite, vinho importado e também nacional tiveram preços reajustados em cerca de 10% este mês, relatam varejistas.

Industrializados

No caso dos itens industrializados, os aumentos estão sinalizados para janeiro. Grandes indústrias de higiene e limpeza já indicaram reajustes de 10% a 12% nas tabelas de preços. Nos laticínios, a sinalização é de 10%. E, no caso de derivados de carnes e congelados, os aumentos são ainda maiores: variam entre 15% a 19% para o mês que vem.

Por ora, a intenção dos fabricantes é garantir o volume de vendas com produtos fabricados a um câmbio com cotação menor do que a atual para aproveitar o aumento de vendas que normalmente ocorre no Natal e Ano Novo. Mas, passada a comemoração de fim de ano, os preços desses itens industrializados e dos bens duráveis devem voltar a subir.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/natal-mais-caro-alta-do-dolar-chega-aos-alimentos-e-industria-preve-reajuste-em-janeiro/

Natal mais caro: alta do dólar chega aos alimentos, e indústria prevê reajuste em janeiro

2024-12-16