Porto Alegre Navio de patrulha da Marinha do Brasil pode ser visitado gratuitamente em Porto Alegre neste fim de semana

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Com entrada franca, atividade integra a programação da de aniversário da Capital. (Foto: Divulgação/O Sul)

Neste sábado (29) e domingo, o navio “Patrulha Babitonga”, da Marinha do Brasil, está aberto à visitação pública das 9h às 18h no Parque Pontal, Zona Sul da capital gaúcha. A atividade tem entrada franca e integra a programação da Semana de Porto Alegre, que comemora 253 anos.

A embarcação tem quase 48 metros de comprimento e serve a tarefas de patrulhamento, inspeção naval e salvaguarda da vida humana no mar. Desempenha, ainda, operações de fiscalização das águas territoriais brasileiras junto ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Esta é a primeira vez que o atracadouro, localizado próximo ao Shopping Pontal (avenida Padre Cacique n 2.893, bairro Cristal) e que funciona desde novembro de 2022, recebe uma embarcação de grande porte.

Complexo

Localizado na área do antigo Estaleiro Só, o parque conta com 29 mil metros-quadrados e foi construído a partir de uma contrapartida legal à instalação do complexo multiuso, que contém shopping, hotel, centro de eventos, salas comerciais e consultórios médicos conectados ao espaço. A área foi doada oficialmente à prefeitura, mas os empreendedores ficarão responsáveis por dez anos pela manutenção.

Com atrações diversificadas para todos os públicos, o parque possui um píer sobre o lago para apreciação do visual do Guaíba. Há também a trilha interpretativa do Memorial do Estaleiro Só, composto por painéis com fotos, descritivos, áudios e vídeos que relatam momentos da indústria naval em Porto Alegre.

Uma maquete reproduz a fábrica que existia no local na década de 1950. Outra atração é uma janela arqueológica para visualizar o pilar da antiga Estação do Asseio Público, que funcionava na área no século 19 para despejo de resíduos cloacais da cidade.

Destaque também para o monumento inter-religioso, idealizado pelo rabino Guershon Kwasniewski e assinado pela artista Ivone de Fátima Torzeschi, como um símbolo de paz entre povos, e o mosaico em vidro produzido por diversos artistas plásticos.

(Marcello Campos)

