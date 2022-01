Geral Navio de surto de covid cancela nova viagem com 2 mil pessoas já no terminal

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Muitas pessoas reclamaram da falta de informação por parte da MSC e da alimentação servida no local. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O embarque dos passageiros que iriam fazer o cruzeiro do MSC Splendida, com previsão de início neste domingo (2), foi suspenso no Porto de Santos (SP). A quarentena do navio também foi anunciada pela MSC aos cerca de dois mil passageiros que aguardavam no terminal de embarque durante todo o dia. Após o anúncio da decisão, foi registrado um princípio de confusão no Terminal Marítimo de Passageiros da cidade (Concais).

O MSC Splendida já havia tido sua operação interrompida no último dia 30, com passageiros isolados em suas cabines. A retomada de sua operação, que estava prevista para este domingo, dependia de nova avaliação pela Anvisa, que não autorizou a embarcação a seguir nova viagem.

Apesar de o anúncio aos passageiros ter sido feito apenas durante a noite deste domingo, a Anvisa informou que a MSC já havia sido notifica no sábado (1º) sobre o impedimento de embarque.

Uma hora antes do anúncio do cancelamento aos passageiros, a Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis em SP elevou para II o nível de segurança do Concais, a partir de 17h.

A determinação autorizou, inclusive, o ingresso da Polícia Militar dentro da Área do Porto de Santos, uma área federal, “em caso de distúrbio, invasão e grave perturbação da ordem na área portuária e interior de navios”.

Cerca de 2 mil passageiros esperavam no Concais desde 11h30min, quando o espaço foi aberto para os passageiros do cruzeiro com previsão de embarque neste domingo. Eles já haviam passado por testes de covid-19 e entregado, inclusive, as bagagens para o navio. Com o comunicado, um princípio de tumulto se formou com os insatisfeitos.

Apesar do navio ter mantido a programação de seguir viagem neste domingo, a Anvisa já havia recomendado ao Ministério da Saúde, na última sexta-feira (31), a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, até que sejam debatidas as questões que envolvem uma eventual retomada das operações. E, neste domingo (2), voltou a reiterar a importância da medida.

Porém, até o momento, o Ministério da Saúde informou apenas que avaliará as medidas cabíveis em conjunto com os ministérios relacionados ao tema.

Durante a espera, foi registrada confusão no cais santista. Muitas pessoas reclamaram da falta de informação por parte da MSC e da alimentação servida no local. Já no início da noite, por volta das 18h30, foi feito o anúncio aos passageiros de que o embarque não foi liberado pela agência reguladora, e que o cruzeiro não poderia seguir com a viagem prevista para este domingo.

De acordo com a Anvisa, as atividades das embarcações podem ser suspensas, por determinação da agência, em decorrência da identificação de riscos à saúde pública ou do descumprimento das normas sanitárias vigentes.

Por meio de nota, a MSC Cruzeiros contradiz a Anvisa, e afirma que a companhia recebeu a informação das autoridades de que o MSC Splendida não foi autorizado a realizar o embarque dos hóspedes no fim da tarde de domingo.

A empresa afirma também que lamenta a situação e oferece aos hóspedes as opções de uma carta de crédito no valor do cruzeiro original, que pode ser resgatada em qualquer cruzeiro futuro até o dia 31 de dezembro de 2022 e, adicionalmente, um crédito a bordo de 200 USD/EUR por cabine para o próximo cruzeiro, ou o reembolso total dos valores pagos pelo cruzeiro.

A MSC informa que também será realizado o reembolso dos pacotes pré-pagos (bebidas, excursões, etc.) e que dará suporte aos hóspedes, incluindo apoio logístico, para que retornem para as suas casas. E, por fim, afirma que seguiu rígidos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral