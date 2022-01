Geral Navio MSC Preziosa chega ao Rio com 28 casos confirmados de covid

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2022

Após autorização da Anvisa, os 3.200 passageiros do MSC Preziosa desembarcaram. (Foto: Reprodução)

Na manhã deste domingo (2), o navio MSC Preziosa atracou no Porto do Rio de Janeiro, onde finalizou, após a conclusão do passeio programado, uma de suas operações. O desembarque dos passageiros foi realizado após avaliação da situação epidemiológica a bordo pelas autoridades de saúde.

Ao todo, foram identificados dois tripulantes com teste positivo para covid-19. Além dos tripulantes, testaram positivo 26 passageiros, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Esses viajantes concluíram a viagem, seguindo o protocolo de isolamento. De acordo com as informações do diário de bordo, eles estão assintomáticos ou com sintomas leves. Todos os passageiros e tripulantes foram orientados a fazer a autoquarentena.

As autoridades identificaram os contactantes, ou seja, pessoas que tiveram contato com casos positivados de Covid-19. Todos os contactantes deverão permanecer em isolamento após o desembarque.

Após o desembarque, o monitoramento de todos os viajantes deve ser realizado pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) das localidades de destino. Após autorização da Anvisa, os 3.200 passageiros do MSC Preziosa desembarcaram.

A investigação conduzida pelas autoridades locais de saúde, em colaboração com a Anvisa, determinou o nível do cenário epidemiológico da embarcação como de nível 3. De acordo com essa avaliação, os novos embarques deste domingo foram autorizados. No entanto, segundo a Anvisa, não há garantia futura de novos embarques, que dependem de futuras investigações.

“Diante do aumento repentino de casos de infecção por covid-19 detectados nas embarcações e dos dados epidemiológicos nacionais e mundiais, especialmente sobre o aparecimento e a transmissão da variante Ômicron em território nacional, a Anvisa já recomendou ao Ministério da Saúde, na última sexta-feira (31), a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro, até que sejam debatidas as questões que envolvem uma eventual retomada das operações”, diz a Anvisa.

A recomendação da Agência tem como fundamentos adicionais as dificuldades impostas pelos municípios que recebem as embarcações e os surtos de Covid-19 identificados a bordo. A Anvisa leva em consideração também os indícios de descumprimento dos protocolos sanitários.

Nesse sentido, a Agência reitera a necessidade de suspensão provisória das atividades de navios de cruzeiro, até que sejam apurados os indícios de descumprimento dos protocolos sanitários por parte das empresas responsáveis pelas embarcações, que ocorra uma adequada articulação federativa envolvendo os municípios que receberão os navios e, sobretudo, a mudança do cenário epidemiológico. Nesta segunda-feira (3), a Anvisa irá agregar novos dados à manifestação enviada ao Ministério da Saúde, a fim de fortalecer a recomendação da suspensão provisória imediata da temporada dos navios de cruzeiro.

