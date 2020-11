Geral Neymar chama a cantora Gabily e amigas para ficarem na casa dele em Paris

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A cantora tentou manter a discrição ao postar registros da viagem nas redes sociais, e evitou fotos com o jogador. (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar não está cercado apenas dos “parças” em Paris (França). Após a vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, quando o craque fez três gols, no último dia 13 de outubro, o jogador quis comemorar muito e convidou amigas brasileiras para passar uns dias em sua casa, na capital francesa. A cantora carioca Gabily é uma delas.

Ela viajou para lá há pouco mais de suas semanas com mais três amigas, entre elas as DJs Any Borges e Thascya, que já retornaram ao Brasil. Gabily, no entanto, permanece hospedada na mansão do craque do PSG e está enturmadíssima com os amigos de Ney. Ela até festejou seu aniversário de 25 anos por lá na semana passada e ganhou uma declaração de Mauro Leitão, o cozinheiro do craque.

A cantora, assim como as amigas, tentou manter a discrição ao postar registros da viagem nas redes sociais, e evitou fotos com o jogador, mas é possível ver nas imagens detalhes da casa de Neymar em posts dela fazendo as unhas, treinando na academia e na sala da mansão. Na quarta-feira, Gabily postou uma foto com a mesma árvore e jardim de fundo que aparecem no stories postado por Ney.

PSG perde sem Neymar

O Paris Saint-Germain (PSG), atual vice-campeão europeu, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o RB Leipzig, na quarta-feira (4), pela terceira rodada da Liga dos Campeões. O argentino Ángel Di María abriu o placar aos 6 minutos e perdeu um pênalti pouco depois (aos 15 minutos), mas os alemães viraram com gols do francês Christopher Nkunku (aos 42 minutos) e do sueco Emil Forsberg, de pênalti (aos 57 minutos).

O PSG, que não pôde contar com seus astros Neymar e Kylian Mbappé, lesionados, terminou com nove em campo, devido às expulsões dos senegaleses Idrissa Gueye (aos 69 minutos) e Presnel Kimpembe.

Com esta vitória, o RB Leipzig se igualou ao Manchester United na liderança do grupo H, ambos com 6 pontos, apesar de a equipe inglesa ter perdido na quarta-feira em Istambul para o Basaksehir (2-1). Já os franceses e os turcos ficaram com três pontos em uma chave totalmente aberta.

Apesar das derrotas, o jogo não poderia ter começado da melhor maneira para os parisienses, que abriram o placar logo no início, quando o PSG se aproveitou de um erro do zagueiro francês Dayet Upamecano e Di María venceu o húngaro Peter Gulacsi no mano a mano (aos 6 minutos).

Apenas 10 minutos depois, o argentino teve a grande oportunidade de aumentar, mas seu pênalti foi defendido por Gulacsi e Di María voltou a aparecer ao marcar um gol que foi anulado por impedimento.

Dois minutos depois, o italiano Moise Kean voltou a marcar para os visitantes, mas novamente o árbitro anulou devido à posição irregular do ex-jogador da Juventus.

O ex-PSG Nkunku empatou antes do intervalo com um chute rasteiro da entrada da área (aos 42 minutos) e esse gol mudou a dinâmica da partida, já que os alemães acreditavam que a vitória seria possível e os franceses foram aos poucos desaparecendo da partida, enquanto os minutos passavam.

O espanhol Dani Olmo e o sueco Emil Forsberg quase marcaram o segundo para o time alemão mas, foi o meia escandinavo quem acabou marcando de pênalti (aos 57 minutos).

O Paris Saint-Germain também ficou para trás devido aos dois cartões amarelos do meia senegalês Idrissa Gueye (69), o que acabaria diminuindo as chances de pelo menos buscar o empate. O atual campeão francês ainda terminou com 9, após a expulsão de Kimpembe por chutar um jogador adversário nos acréscimos. As informações são do jornal Extra e da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral