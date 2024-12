Futebol Neymar mantém firme o desejo de disputar a Copa do Mundo e 2026 e fala em se preparar bem

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2024

Apesar do momento difícil, Neymar sonha em disputar sua quarta edição de Copa. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Apesar do momento difícil, Neymar sonha em disputar sua quarta edição de Copa. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Mesmo sofrendo com lesões nos últimos dois anos, o jogador quer estar em campo na próxima edição do Mundial que será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Em outubro de 2023, Neymar sofreu uma grave lesão em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo. O atleta ficou praticamente um ano afastado dos gramados. Em novembro de 2024, Neymar voltou a jogar pelo Al-Hilal. Mas logo teve um problema no músculo posterior da coxa direita.

Após um longo período de recuperação, Neymar fez seu retorno ao futebol na vitória sobre o Al-Taawoun. No entanto, sua volta foi marcada por um novo revés: no segundo jogo após o retorno, o jogador sentiu a coxa após pouco mais de 20 minutos em campo. Neymar pediu para ser substituído durante a partida contra o Esteghlal, pela Liga dos Campeões da Ásia, e o clube anunciou que ele só deve retornar aos gramados em 2025.

Apesar do momento difícil, Neymar sonha com a Copa.

“Obviamente a Copa do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho de estar focado nisso, me preparar bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube”, afirmou Neymar, em entrevista ao “Bartoli Time”, da RMC.

O camisa 10 do clube saudita disse que quer seguir na Arábia até o ano que vem, pelo menos, e também sobre a vontade disputar sua quarta Copa do Mundo com a Seleção. Ele esteve presente nas edições do Brasil (2014), Rússia (2018) e Catar (2022).

“Disputar o Mundial de 2025 pelo Al-Hilal, que é muito importante para o clube, e obviamente que a Copa do Mundo é o objetivo de todo jogador. Já disputei três, obviamente quero a quarta. Então, tenho que me preparar, está perto, mas ao mesmo tempo está longe, é como eu vejo em relação à Copa do Mundo”, disse o craque brasileiro.

No Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, o Al-Hilal está no Grupo H ao lado de Real Madrid, Red Bull Salzburg e Pachuca.

Desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar, Neymar contabiliza somente vinte jogos com a camisa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o atleta concordaram que Neymar precisa retomar a melhor forma física no Al-Hilal antes de retornar à seleção brasileira.

O Brasil está na quinta posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O time de Dorival Júnior volta a jogar pela competição em março do ano que vem, quando encara a Colômbia e a Argentina.

