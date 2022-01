Futebol Neymar segue recuperação no PSG e quer enfrentar o Real Madrid, pela Liga dos Campeões

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogador fez exercícios de força e resistência, além de algumas atividades leves com a bola.(Foto: Divulgação/PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar corre contra o tempo para se recuperar e ficar 100% antes da partida de oitavas de final contra o Real Madrid pela Champions League. Na última sexta-feira (28), o Paris Saint-Germain divulgou imagens do atacante fazendo um trabalho na academia do clube francês.

O jogador fez exercícios de força e resistência, além de algumas atividades leves com a bola. Nas imagens, Neymar já aparece arriscando algumas embaixadinhas. Ele está afastado dos campos desde novembro do ano passado, depois de lesionar o tornozelo durante a partida contra o St. Ettiene, pelo campeonato francês.

A expectativa é de que o jogador retorne aos gramados na partida contra o Lille, no dia 6 de fevereiro. A recuperação do jogador chegou a ser questionada, tendo em vista as agitadas férias do jogador no Brasil.

Tanto Neymar, quanto o pai dele, fizeram questão de responder as especulações. Neymar Pai publicou vídeos do jogador treinando e fazendo fisioterapia no Brasil. Em tom mais irônico, o jogador publicou uma foto afirmando que estava se cuidando para “ficar bem na night”.

O PSG tem seu primeiro confronto contra o Real Madrid marcado para o dia de fevereiro no Parque dos Princípes. Depois, as duas equipes decidem no Santiago Bernabéu no dia 9 de março.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol