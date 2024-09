Brasil Nikolas Ferreira, deputado federal bolsonarista, diz que não se pode subestimar a força de Lula

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Nikolas Ferreira diz que Lula e Bolsonaro são "líderes carismáticos". (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos principais cabos eleitorais do PL, o deputado Nikolas Ferreira (MG) afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem é aliado, tem força na campanha municipal, mas “não faz milagre”. A declaração ocorreu enquanto o parlamentar criticava a candidatura à reeleição para a prefeitura de São Paulo de Ricardo Nunes (MDB).

Para o deputado, a figura de Nunes não tem “conexão” com a direita. Nikolas, contudo, não cede ao postulante que divide votos no mesmo campo político, Pablo Marçal (PRTB). Diz que ligou recentemente para o empresário para “esculachar” porque não gostou de ter sido atrelado à campanha do ex-coach em um “corte” nas redes sociais.

“O cenário político muda. A capacidade de mobilização do Bolsonaro ou a popularidade dele não se perderam. O Bolsonaro gera apoio, só que ele não faz milagre, ele não é santo. O apoio do Bolsonaro, assim como o meu, só é válido quando a pessoa que ele está apoiando gera conexão com o eleitorado dele. O Nunes não tem conseguido gerar uma conexão”, expõe Kikolas

“No Rio é outro cenário. Não dá para colocar todas as candidaturas em uma mesma forma. O (Eduardo) Paes (adversário de Alexandre Ramagem) tem uma popularidade muito grande, ao lado do presidente Lula”, complementa.

Caminho para 2026

Para o deputado, Marçal está entrando no espaço cognitivo das pessoas como antissistema para poder pavimentar o caminho dele em 2026. “Se em 2026 o Bolsonaro não ficar elegível, vai acontecer o efeito Nunes 2.0. Ele desgastou o Tarcísio agora (que entrou na campanha de Nunes) com uma finalidade posterior, que é a Presidência da República. O Pablo, ganhando a prefeitura ou não, vai continuar trilhando esse projeto de antissistema. Em 2026, o Bolsonaro, óbvio, vai ficar do lado do Tarcísio. Vai gerar o mesmo problema de agora. Ele é um cara que planeja as coisas.”, diz.

O deputado ressalta que “Pablo está longe de ser um novo Bolsonaro, esquece. A figura do Bolsonaro foi contra tudo e contra todos. Por mais que as pessoas estejam um pouco chateadas por conta de São Paulo, ainda está no coração das pessoas, como se fosse pessoal. O Bolsonaro tem um trem que eu não sei explicar. Ele tem um sangue de barata, ele sabe apanhar, isso é uma virtude. O Lula também tem isso. Ele falou de Israel no meio da crise internacional, pau quebrando, e ele se manteve. Isso é uma virtude de quem é governante, de quem sabe aguentar pancada. Não subestime o Bolsonaro, ele é um líder carismático. E líder carismático no Brasil é de 100 em 100 anos. O Lula é líder carismático. Também jamais subestime a força dele.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/nikolas-ferreira-deputado-federal-bolsonarista-diz-que-nao-se-pode-subestimar-a-forca-de-lula/

Nikolas Ferreira, deputado federal bolsonarista, diz que não se pode subestimar a força de Lula

2024-09-15