No tênis, Alcaraz vence batalha de quatro horas contra Sinner e vai à final de Roland Garros

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Contra Alexander Zverev, o jovem espanhol tenta seu terceiro título em Grand Slams. (Foto: Tim Goode/Getty Images)

Em confronto que deve se repetir bastante no futuro, Carlos Alcaraz mostrou sua força. O espanhol de 21 anos, atual terceiro colocado do ranking da ATP, venceu batalha de 4h09min contra Jannik Sinner e avançou à final de Roland Garros pela primeira vez. O placar foi de 3 sets a 2, com parciais de 2/6, 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3. Na grande decisão, neste domingo (9), Alcaraz vai encarar alemão Alexander Zverev, que venceu Casper por 3 sets a 1.

“Foi uma das partidas mais difíceis da minha curta carreira até agora. Isso mostra o quão bom Jannik é. Espero jogar mais vezes contra ele assim”, disse Carlitos, antes de avaliar o esforço feito para disputar cinco sets:

“Você tem que achar prazer no sofrimento. Acho que é a chave. É preciso lutar, sofrer, mas eu falei para o time que devo aproveitar isso.”

Alcaraz se tornou o mais novo, na era aberta, a alcançar finais de Grand Slams da ATP em três pisos diferentes: saibro, grama e quadra dura. O espanhol buscará agora o terceiro título nos principais torneios. Ele já levantou os troféus do US Open, em 2022, e de Wimbledon, no ano passado. Se for campeão de Roland Garros, o jovem tenista assumirá a segunda colocação do ranking mundial, deixando Djokovic em terceiro.

Isso porque a posição de número 1 do mundo já pertencerá a Sinner depois de Roland Garros. O italiano soube que assumiria a ponta do ranking quando avançou às semifinais e viu Djokovic, dono da liderança, desistir. Em 2024, Jannik conquistou o primeiro título de Grand Slam da carreira, ao vencer o Australian Open.

Ao longo da batalha, tanto Alcaraz quanto Sinner enfrentaram problemas físicos. O espanhol pareceu se recuperar antes, enquanto o italiano demonstrou incômodo com cãibras por mais tempo, sempre movimentando mãos e pulsos.

A semifinal entre Sinner e Alcaraz teve uma presença especial na tribuna de convidados da quadra Philippe Chatrier. Tricampeão de Roland Garros, o brasileiro Gustavo Kuerten assistiu à partida. Sempre que vai a Paris, Guga é celebrado pelos torcedores franceses.

Jogo

O começo de Jannik Sinner foi avassalador. O italiano quebrou os dois primeiros serviços de Alcaraz e abriu 4 a 0. O espanhol até esboçou uma reação, venceu dois games em sequência, mas foi quebrado outra vez. Sacando para o set, o futuro número 1 do mundo aproveitou a chance e fechou a parcial em 6 a 2.

Mais consistente que o adversário, Sinner também já quebrou o saque de Alcaraz no início do segundo set e abriu 2 a 0. Mas o espanhol logo conseguiu uma virada de chave e venceu os cinco games seguintes. Assim, teve tranquilidade para levar a melhor na parcial, com placar de 6 a 3.

Embalado, Alcaraz manteve o alto nível no início do terceiro set. Firme nos ataques e mostrando categoria em alguns lances, o espanhol quebrou Sinner no terceiro game. Mas o italiano devolveu em dobro, quebrando dois serviços seguidos do adversário e chegando a 5 a 2. Em uma parcial bastante longa, com 55 minutos, triunfou por 6 a 3.

O quarto set foi o mais equilibrado de todos. Os dois jogadores conseguiram confirmar serviços. Quando a parcial estava empatada em 4 a 4, a partida precisou ser paralisada para atendimento médico a um torcedor. Depois da retomada, Alcaraz quebrou Sinner e venceu por 6 a 4.

Na quinta parcial, Alcaraz foi dominante. Quebrou Sinner logo no início e administrou a vantagem até o fim. Vibrou a cada ponto e manteve o adversário em situação incômoda. Em erro do italiano, o espanhol fechou em 6 games a 3 e venceu o jogo por 3 sets a 2, depois de quatro horas e nove minutos.

