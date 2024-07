Tênis No tênis, a brasileira Bia Haddad sofre virada após chuva e está fora de Wimbledon

Brasileira é eliminada por Daniele Collins em jogo marcado por duas paralisações. (Foto: Getty Images)

Beatriz Haddad Maia está eliminada do Grand Slam de Wimbledon na terceira rodada. A brasileira, número 20 do ranking da WTA, perdeu para a americana Danielle Collins, 11ª do mundo, por 2 sets a 0, parciais 4/6 e 4/6.

A partida foi marcada por duas paralisações por conta do mau tempo. Com o resultado, Bia não consegue igualar sua melhor marca na grama londrina – oitavas de final em 2023. Collins, que se despede do torneio nesta temporada, já obtém o melhor resultado da carreira.

Nas duplas, outro jogo marcado pela chuva foi encerrado neste sábado. Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos venceram e enfrentarão neste domingo (7) o finlandês Heliovaara e o britânico Patten pelas oitavas.

Primeira paralisação

Bia Haddad teve um início empolgante e chegou a abrir 4 games a 0 contra a americana. Uma pancada de chuva, no entanto, parou a sequência da brasileira. Quando as duas atletas voltaram dos vestiários para dar continuidade à partida após quase um hora, Collins cresceu no jogo. A americana venceu 6 games na sequência tendo seu saque como grande protagonista.

Segunda paralisação

O segundo set começou como terminou o primeiro, com Collins quebrando Bia e abrindo vantagem. A brasileira só conseguiu interromper a sequência da adversária após 9 games, quando confirmou o serviço e fez 1/3. A americana voltou a demonstrar vulnerabilidade ao cometer três duplas faltas. Bia devolveu a quebra e empatou o jogo em 3/3. Quando Collins sacava 0 a 30 no quarto game, com a brasileira dominando as ações, voltou a chover.

A partida ficou paralisada novamente por aproximadamente uma hora. Collins, como na primeira ocasião, retornou melhor. Ela correu atrás do 0 a 30 para confirmar o serviço e fazer 4/3. Bia empatou em 4/4, mas na sequência teve mais um momento de baixa. Collins fez 5/4 e fechou a partida ao quebrar a brasileira com 0/40. Na saída, Bia demonstrou frustração ao bater com a raquete no chão e com a mão na porta que dava acesso aos vestiários.

Vitória nas duplas

Outro jogo marcado por interrupções por conta da chuva foi encerrado neste sábado. Desta vez, a vitória foi brasileira. Marcelo Melo e Rafael Matos venceram a partida iniciada na sexta-feira (5) contra o colombiano Nicolas Barrientos e o português Francisco Cabral – 2 sets 1, parciais (1) 6/7, 7/6 (5) e 7/6 (3). Nas oitavas, os dois enfrentarão o finlandês Heliovaara e o britânico Patten, que superaram na segunda rodada os espanhóis Martinez e Munar por 2 sets a 0, parciais 7/6(5) e 6/3.

