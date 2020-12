Política No Twitter, Sérgio Moro critica Bolsonaro e discute com ministro da Justiça

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

“Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a Covid-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão?", disse Moro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil “Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a Covid-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão?", disse Moro. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro Sérgio Moro criticou, nesta segunda-feira (28), em seu perfil no Twitter, a atuação do presidente do Brasil no combate à pandemia do coronavírus e, na sequência, discutiu com o atual responsável pela pasta, André Mendonça, na mesma rede social.

“Vários países, inclusive da América Latina, já estão vacinando seus nacionais contra a Covid-19. Onde está a vacina para os brasileiros? Tem previsão? Tem Presidente em Brasília? Quantas vítimas temos que ter para o Governo abandonar o seu negacionismo?”, publicou Moro por volta das 17h. Cerca de duas horas depois, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública rebateu o comentário de seu antecessor.

“Vi que Sérgio Moro perguntou se havia presidente em Brasília? Alguém que manchou sua biografia tem legitimidade para cobrar algo? Alguém de quem tanto se esperava e entregou tão pouco na área da Segurança? Quer cobrança? Por que em 06 meses apreendemos mais drogas e mais recursos desviados da corrupção que em 16 meses de sua gestão”, questionou Mendonça.

Por volta de 20h45, Moro, então, rebateu a mensagem de Mendonça e afirmou que o atual ministro “nem teve autonomia de escolher o Diretor da PF [Polícia Federal] ou de defender a execução da pena da condenação em segunda instância”.

“Ministro, o senhor nem teve autonomia de escolher o Diretor da PF ou de defender a execução da pena da condenação em segunda instância [mudou de ideia?], então me desculpe, menos. Faça isso e daí conversamos”, escreveu Moro. Moro também foi ironizado pelo secretário especial de Cultura, Mario Frias, que o chamou de “Serginho fofoca”.

