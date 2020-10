Mundo No último debate antes das eleições nos EUA, Trump e Biden divergem sobre a pandemia e trocam ataques pessoais

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O debate, com uma hora e meia de duração, aconteceu em Nashville Foto: Reprodução O debate, com uma hora e meia de duração, aconteceu em Nashville. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um clima mais civilizado do que no debate anterior e quase sem interrupções, Donald Trump e Joe Biden se enfrentaram, na noite de quinta-feira (22), pela última vez antes da eleição presidencial de 3 de novembro nos Estados Unidos.

Trump tentou por algumas vezes usar o nome do filho de Biden, Hunter, a quem acusa de ter utilizado a influência do pai, quando este era vice-presidente, em negócios na Ucrânia, mas o assunto não foi aprofundado.

Biden, por sua vez, voltou a criticar duramente a resposta do presidente à pandemia de coronavírus e sua suposta proximidade com o presidente russo Vladimir Putin, e mais uma vez chamou Trump de racista.

Ao falar sobre a pandemia de coronavírus, o primeiro tema da noite, Trump disse que a taxa de mortalidade nos Estados Unidos é menor do que a de muitos países, “uma das menores do mundo”, em relação ao número de casos – ainda que o país seja o que registra mais mortes por Covid-19.

Citando a sua própria experiência com a doença, o republicano disse que melhorou rapidamente porque o país oferece um bom tratamento e que uma vacina “está chegando” em semanas, apesar de não conseguir precisar uma data.

Já Biden citou as mais de 222 mil mortes nos EUA e afirmou que “qualquer um responsável por isso” não deve continuar na presidência. Ele disse ainda que a expectativa é de que haverá mais 200 mil americanos mortos, e o seu adversário ainda não tem um plano para combater isso.

“Este é o mesmo sujeito que disse que tudo terminaria na Páscoa”, declarou o democrata. “Ele não tem um plano claro”, prosseguiu. Biden voltou também a defender o uso obrigatório de máscaras e a ampliação de testes, caso seja eleito.

Os dois discordaram em relação à reabertura da economia, com Trump novamente acusando Biden de querer “fechar o país”, enquanto o adversário reafirmou que pretende seguir normas de segurança e manter lojas, escolas e outros estabelecimentos abertos quando e como for seguro para as pessoas.

O debate, com uma hora e meia de duração, aconteceu em Nashville, no Tennessee. A mediação foi da jornalista Kristen Welker, da NBC News.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo