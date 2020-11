Magazine Noiva de 22 anos de Zé de Abreu diz que não quer filhos com o ator: “Ele já teve 5”

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

A maquiadora Carolynne Junger falou sobre o relacionamento com o ator e disse que é aceita pela família dele Foto: Reprodução/Instagram A maquiadora Carolynne Junger falou sobre o relacionamento com o ator e disse que é aceita pela família dele. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carolynne Junger, noiva de José de Abreu, respondeu a algumas perguntas de seus seguidores sobre o relacionamento dos dois. A maquiadora de 22 anos falou que não pretende ter filhos com o ator, de 74.

“O Zé já teve cinco [filhos] e eu nunca quis. Quero ser mãe de gatos somente”, afirmou Carol, que garantiu que a família e os filhos do ator a aceitam: “Eles conhecem o pai que tem, se ele está feliz, não tem porque não me aceitarem. Quando estávamos no Rio, a filha mais nova do Zé morou com a gente por alguns meses, enquanto estava de férias dos estudos, e nos demos superbem”.

Carol também disse não ter medo do futuro com José, pelo fato dele ser 52 anos mais novo. “Antigamente, eu me preocupava muito com o futuro, mas só me fazia mal sofrer por antecipação. Hoje eu curto mais o presente e eu sei que as coisas mudam o tempo todo, não temos controle de nada. Se é por questão de ‘ordem natural da vida’, qualquer coisa pode acontecer comigo, que me faça partir antes dele. Não temos controle. O Zé já perdeu um filho, então, acredito que ele pense igual a mim”, explicou.

A maquiadora comentou ainda que o ator é muito carinhoso – “um fofo” – e é mais ciumento do que ela. “Mas também não é nada demais”, completou. O casal está morando na Nova Zelândia e não tem planos de voltar a viver no Brasil. “Provavelmente, vamos quanto tiver alguma novela ou trabalho para o Zé”.

