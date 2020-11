Magazine Sandália de Luísa Sonza é barrada no Prêmio Multishow

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Todos temos aquela peça de roupa que quase tem vida própria de tanto que usamos e, com os famosos, isso não é diferente. Luísa Sonza usou o Twitter para desabafar sobre uma sandália que usa sempre, e que foi proibida de vestir no Prêmio Multishow.

O calçado, que custa a bagatela de R$ 13 mil, está sempre nos pés da cantora e, por isso, a produção pediu que ela usasse algo diferente para a premiação.

“Só não usei ela porque não me deixaram”, disse. Antes, no MTV Miaw, Luísa recebeu críticas por usar o sapato. “Gente, mó cara a sandália. Vou usar até arrebentar”, constatou, sensata. Os seguidores fizeram brincadeiras com a situação, pedindo que a cantora finalmente deixasse o calçado “descansar”.

