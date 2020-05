Rio Grande do Sul Normatização de regulação de leitos reforça garantia de atendimento a pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Governador e secretária Arita anunciam recurso que beneficiará 19 instituições de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador e secretária Arita anunciam recurso que beneficiará 19 instituições de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governo do Estado, por meio da SES (Secretaria da Saúde), deve divulgar, nos próximos dias, um documento que prevê normas de regulação do acesso às internações hospitalares. O governador Eduardo Leite anunciou a medida durante transmissão ao vivo pela internet nesta sexta-feira (8).

“Temos uma estrutura de leitos já bastante avançada nos hospitais e precisamos aperfeiçoar a regulação, ou seja, o acesso a esses leitos, de modo a administrá-los de maneira mais eficiente para garantirmos que toda a população gaúcha seja atendida”, disse o governador. Para Leite, o conjunto de normas possibilitará o melhor gerenciamento da internação hospitalar no Estado.

A normatização da regulação estadual permite a garantia de acesso a todos os cidadãos que necessitarem de leitos de internação clínica e de UTI (unidade de terapia intensiva) tenham acesso de maneira segura e dentro do prazo tecnicamente aceitável.

“Definimos que tanto a regulação estadual como as municipais garantam acesso. Depois que se esgotarem as ofertas em nível municipal, se passa para o nível regional, depois, para o macrorregional e, se houver necessidade de transferência para outra macrorregião, a Central de Regulação Estadual garantirá o acesso ao leito e o transporte”, explicou o diretor de regulação da SES, Eduardo Elsade. “Nosso desafio é garantir que todos tenham acesso a leitos de UTI em hospitais de referência. As normas trarão mais visibilidade e transparência ao processo”, detalhou.

A portaria também definirá fluxos para garantir o tratamento precoce de pacientes que necessitem de internações. Isso evitará possíveis internações em leitos de UTI e, como última consequência, óbitos. O documento também esclarece que não serão utilizadas somente as UTIs específicas para o tratamento da covid-19, e sim, todas os leitos de UTI e todos os leitos clínicos disponíveis no Rio Grande do Sul.

“Em algum momento, todos serão necessários no enfrentamento à pandemia, uma vez que o Estado tem o firme propósito de garantir o acesso a todos os gaúchos que precisarem de internação”, reforçou Elsade.

Na quinta-feira (7), a secretária da Saúde, Arita Bergmann, já havia dado a informação, via videoconferência, a prefeitos, dirigentes de hospitais e deputados da região da Serra. O governador Leite também participou na reunião.

Repasse a hospitais

O governo do Estado realiza nesta sexta-feira (8) o pagamento de R$ 29 milhões de incentivos estaduais a hospitais próprios e públicos municipais, totalizando 19 instituições de diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

O recurso é proveniente do Tesouro do Estado. Com esse repasse, o governo mantém a regularidade do pagamento a esses hospitais, que prestam serviços pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O valor é usado para custear uma série de serviços, entre eles urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e complementação de diárias de unidades de tratamento intensivo.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul