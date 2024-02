Futebol Nos pênaltis, São Paulo vence o Palmeiras e conquista a Supercopa do Brasil

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

A partida foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). (Foto: Rodney Costa/São Paulo FC)

Nos pênaltis, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 4 a 2 e conquistou, na tarde desse domingo (4), a Supercopa do Brasil. A decisão reuniu os campões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A partida, que terminou empatada em 0 a 0 no tempo normal, foi disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Primeiro tempo

As duas equipes fizeram um jogo bem disputado durante a etapa inicial. A primeira chance de gol foi do Palmeiras, aos 2 minutos, com um chute à queima-roupa de Rony. Rafael fez boa defesa.

Com os dois times se estudando muito, o Tricolor paulista só respondeu aos 23 minutos, em um chute de Nikão que desviou em Gómez e obrigou Weverton a fazer bela intervenção.

Na sequência, o Verdão quase marcou com Mayke. Mas Rafael, mais uma vez, salvou. O Palmeiras, com maior volume de jogo, quase abriu o placar aos 28 minutos, em uma cabeçada de Veiga após cruzamento de Rony.

O São Paulo, que estava bem na defesa, conseguiu criar uma boa chance aos 40 minutos, mas Luciano não finalizou de primeira o bom passe de Nikão.

Segundo tempo

O Palmeiras começou o segundo tempo pressionando. Com menos de 1 minuto de jogo, Piquerez desviou de cabeça para Rony, que, quase na linha de fundo, bateu para o gol. A bola passou perto da goleira do São Paulo.

Aos 4 minutos, Mayke chegou na linha de fundo e cruzou para Flaco López, que finalizou na rede pelo lado de fora. Nos minutos seguintes, o Verdão seguiu dominando o jogo, com um número bem maior de finalizações do que o adversário.

Aos 23, ocorreu mais uma boa chegada do Palmeiras. Mayke cruzou na cabeça de Jhon Jhon, que desviou por cima da meta de Rafael.

Aos 32, foi a vez do São Paulo quase abrir o placar. O goleiro Weverton saiu jogando errado no pé de Calleri, que invadiu a área e finalizou para uma bela defesa do camisa 21.

Aos 35, mais uma chance para o Tricolor. Em cobrança de falta, Galoppo buscou o ângulo e acertou a rede pelo lado de fora.

Oito minutos depois, Aníbal Moreno arriscou de fora da área e mandou perto da trave direita de Rafael.

Os minutos finais foram emocionantes, mas o jogo terminou empatado em 0 a 0 e foi decidido nos pênaltis.

Nas penalidades, o São Paulo venceu por 4 a 2, com duas defesas de Rafael nas cobranças de Murilo e Piquerez, e conquistou o título inédito.

Ficha técnica

— Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Murilo; Mayke (Gabriel Menino), Richard Ríos (Moreno), Zé Rafael (Luis Guilherme), Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco López (Jhon Jhon). Técnico: Abel Ferreira.

— São Paulo: Rafael; Rafinha (Moreira), Arboleda, Diego Costa e Welington (Erick); Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato (Ferreira), Luciano (Galoppo) e Nikão (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

— Arbitragem: Braulio Machado da Silva (Fifa/SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique (Fifa/RJ) Correa e Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG). VAR (árbitro de vídeo): Wagner Reway (VAR-Fifa/ES).

