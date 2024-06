Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Sofia Cavedon (PT) acompanhou representantes das comunidades escolares e municipários na entrega do “Manifesto Reconstrução Educação”. (Foto: Celso Bender/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Manifesto para reconstrução

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia, Sofia Cavedon (PT) acompanhou nesta sexta-feira representantes das comunidades escolares e municipários na entrega do “Manifesto Reconstrução Educação” ao secretário de Educação de Porto Alegre, Maurício Cunha. O documento solicita, entre outras questões, a garantia de que os recursos financeiros extras cheguem às escolas da capital gaúcha com agilidade e equidade, assim como a concessão de passe livre geral para os estudantes e funcionários escolares atingidos pelas enchentes, e a garantia do atendimento aos alunos da EJA. Sofia pediu ainda que o governo municipal priorize a reconstrução e incremento estrutural das instituições de ensino impactadas, e que apoie o restabelecimento das pessoas envolvidas no funcionamento dos locais que foram vítimas da crise climática.

Roteiro no Caí

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) realizou nesta semana um roteiro entre cidades do Vale do Caí que estão em estado de calamidade pública e em situação de emergência. Reunido com representantes e lideranças empresariais, o parlamentar dialogou sobre a recuperação das empresas e a retomada da economia dos municípios, assim como as próximas ações e incentivos esperados para o restabelecimento local. Lorenzoni afirma que deve dar continuidade nas agendas pelo interior nos próximos dias, de modo a acompanhar e atender as demandas necessárias à reconstrução do RS.

Emenda ao Litoral

Em visita ao Litoral gaúcho na sexta-feira, o deputado Gaúcho da Geral (PSD) entregou uma emenda no valor de R$ 120 mil para o município de Torres. O recurso parlamentar será utilizado para a compra de um veículo utilitário para a Defesa Civil da cidade. “Este valor será muito importante para a cidade, especialmente no que diz respeito à segurança da população local. Seguimos na luta pelo povo gaúcho!”, destaca o deputado.

Isenção para móveis

Frente ao amplo número de perdas de mobílias durante as inundações no RS, o deputado Neri, o Carteiro (PSDB), protocolou um projeto de lei na Assembleia que prevê a isenção do ICMS na compra de móveis e estofados para as pessoas afetadas pelas enchentes. A iniciativa visa reduzir o custo dos itens nas lojas para que os consumidores possam restabelecer suas casas com celeridade, além de fomentar o segmento moveleiro. “Se for aprovada, a lei ajudará as pessoas a substituir esses itens e ainda estimulará a atividade no setor”, afirma Neri.

Agilização da ponte

O deputado Adão Pretto (PT) representou o Parlamento gaúcho nesta sexta-feira na reunião de apresentação do projeto da construção de uma nova ponte sobre o Rio da Várzea, entre os municípios de Rodeio Bonito e Ametista do Sul. Apesar do emprego de R$ 7,5 milhões pelo governo federal para realização da obra, o projeto custará cerca de R$19 milhões. Frente à diferença, o parlamentar se comprometeu em realizar a articulação necessária para viabilizar a instalação da nova estrutura. “A gente sabe da importância dessa ponte para escoar a safra, para trazer desenvolvimento, para fomentar o turismo. Por isso, reafirmo meu compromisso com a região. Não faltará esforço desse deputado para agilizar essa obra”, destacou Adão.

Festival Colaborativo

O Sarau Solar da Assembleia gaúcha e a Secretaria Estadual da Cultura realizam entre os dias 19 e 23 de junho o Festival de Música Colaborativo no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. O evento reunirá dezenas de artistas durante cinco noites para apresentar espetáculos musicais e arrecadar donativos e dinheiro para os músicos e trabalhadores do setor que foram impactados pelas enchentes. “Em razão da Assembleia Legislativa produzir há mais de 30 anos um projeto musical consagrado e querido pelos músicos e pelo público, que é o Sarau do Solar, nada mais natural que em momentos de crise, como a que estamos vivendo em relação ao clima, a própria comunidade procure o Parlamento no sentido de unir esforços”, afirma Mariana Abacal, diretora de Cultura da Casa Legislativa.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

