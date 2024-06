Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 8 de junho de 2024

Vereador Engenheiro Comassetto foi nomeado para o cargo de diretor de Programa da secretaria-executiva do ministério de Apoio à Reconstrução do RS.

Experiência em habitação

O ministro de Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, nomeou o vereador porto-alegrense Engenheiro Comassetto (PT) para o cargo de diretor de Programa da secretaria-executiva da pasta extraordinária. O líder ministerial escolheu o parlamentar em função de sua experiência na área de habitação na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Formação de equipe

Apesar de ter 29 vagas autorizadas para a Secretaria Extraordinária no RS, Paulo Pimenta indicou até o momento apenas seis pessoas para a composição da equipe. Do total de empossados, quatro possuem relação com o PT gaúcho, no qual o ministro possui um significativo papel de liderança.

Parcela extra

O governo federal publicou nesta sexta-feira a Medida Provisória que encaminha uma parcela extra de R$ 124 milhões do Fundo de Participação dos Municípios a 49 cidades gaúchas em estado de calamidade. Somado ao repasse, R$ 313 milhões em recursos do fundo foram enviados para 96 municípios impactados pela crise climática no estado.

Sem credibilidade

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme, criticou as denúncias de fraude em partidas do Campeonato Brasileiro. Em oitiva na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado, nesta semana, o árbitro afirmou que as acusações realizadas por John Textor, acionista majoritário do Botafogo, não possuem credibilidade.

Financiamento à segurança

Crítico ao recente corte no orçamento da Polícia Federal, o diretor-geral da entidade, Andrei Rodrigues, defende a instauração de um financiamento definitivo para a segurança pública no país. O chefe da corporação afirma que a falta de recursos para executar o planejamento financeiro da instituição impacta diretamente na obtenção de seus resultados.

Favorito anunciado

O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou a aliados que articulará apoio do PL ao candidato que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, indicar para sua sucessão em 2025. Ao ser procurado por interessados no cargo em busca de apoio, o ex-mandatário tem deixado claro que precisa ficar ao lado do escolhido pelo líder parlamentar.

Apoio bipartite

Além do potencial apoio do PL, que lidera a oposição, o candidato indicado por Arthur Lira deve contar também com suporte da base governista. Frente à necessidade de manter boas relações com o Legislativo até o fim do mandato, o presidente Lula vem dialogando com o chefe da Câmara para escolher um nome de comum acordo para o cargo.

Candidatura anunciada

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, lançou nesta semana a candidatura de Eduardo Bolsonaro para o Senado em 2026. Atualmente, o filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro exerce seu terceiro mandato como deputado federal por São Paulo.

Anistia para reconciliação

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), segue defendendo a concessão de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O parlamentar afirma que a decisão, a qual afirma que independe de quem serão as próximas lideranças do Congresso, é necessária para “reconciliar o país”.

Extradição de golpistas

O governo brasileiro deve enviar à Argentina na próxima semana um pedido de extradição de 65 envolvidos nos ataques de 8 de janeiro que estão foragidos no país. A lista de nomes investigados no âmbito da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal, será elaborada pela corporação e validada pelo STF.

Emendas emergenciais

A comissão especial que analisa a PEC que reserva 5% das emendas parlamentares para usar em catástrofes e emergências naturais promoverá uma audiência pública na próxima semana. A pedido do relator, deputado Gilson Daniel (Pode-ES), o colegiado debaterá o texto com governadores e prefeitos convidados à sessão.

Caso Cobasi

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados promoverá uma audiência pública na próxima terça-feira para tratar da morte de aves, roedores e peixes em uma loja da Cobasi, em Porto Alegre. De acordo com o Ibama, restos de 38 animais mortos por afogamento nas águas das enchentes foram identificados em uma unidade da empresa.

Reconstrução das escolas

A prefeitura de Porto Alegre entregou nesta sexta-feira ao Ministério da Educação um documento com demandas para a reconstrução de 41 escolas alagadas pela enchente na Capital. O Executivo Municipal solicita R$ 45 milhões para a pasta, de modo a viabilizar a recuperação de equipamentos de educação atingidos pelas inundações.

Concurso reagendado

A Secretaria de Administração e Patrimônio de Porto Alegre anunciou nesta semana o dia 4 de agosto como provável data de aplicação da prova teórico-objetiva do concurso para profissionais de Educação Física. A alteração no cronograma do processo ocorre frente à declaração do estado de calamidade pública na capital gaúcha.

Regulamentação de patinetes

Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei e substitutivo que disciplinam a utilização da infraestrutura de mobilidade urbana no município para exploração do serviço de aluguel de patinetes elétricos. A medida determina que empresas operadoras de sistema de equipamentos do tipo sejam previamente credenciadas pela prefeitura.

