Cláudio Humberto Lula corta programas sociais e turbina arapongagem

Por Cláudio Humberto | 8 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), de arapongagem do governo federal, nada em dinheiro como há muito tempo não ocorria. Enquanto o governo anunciava cortes em programas sociais como Farmácia Popular, autorizou gastos da Abin para R$311,3 milhões até maio. São R$34,9 milhões a mais em relação ao mesmo período de 2023, diz o Siga Brasil, painel mantido pelo Senado para monitorar o Orçamento. A Abin consumiu quase 27% do orçamento da Presidência da República.

Tesoura cega

Lula decidiu retirar R$185 milhões do Farmácia Popular, mas da Abin resolveu suprimir apenas R$17 milhões.

Educação descartada

Enquanto os arapongas celebram, o presidente da República cortou mais R$165,8 milhões do programa de escola de tempo integral

Fogão a lenha

Programa social de grande alcance, turbinado no governo anterior, o Auxílio Gás sofreu corte de impressionantes R$69,7 milhões.

Prenúncio de buracos

A malha rodoviária que não pode ficar sem manutenção, até por razões de segurança, também entrou na série de cortes de Lula.

Simonetti silencia sobre escândalo na OAB-RR

Advogados relataram o constrangimento com o silêncio do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, sobre o escândalo envolvendo o chefe da seccional da entidade em Roraima, Ednaldo Vidal, denunciado na Paraíba como “funcionário fantasma” por mais de 20 anos. Vidal aparece como agente penitenciário da Paraíba, e até se aposentou como servidor público. A aposentadoria foi anulada, ao menos isso. Procurados pela coluna, Vidal e Simonetti mantiveram constrangedor silêncio.

Juntando poeira

Há representações contra Vidal no Ministério Público e no conselho federal da OAB. Mas tudo dormita na gaveta de Simonetti.

Mão dupla

O detalhe é que, nesta segunda (10), Simonetti será “homenageado” em Roraima: Vidal conseguiu para ele uma medalha na assembleia estadual.

Que lei?

Além de viver em Roraima, Vida acumulou cargos da Defensoria Pública e da Procuradoria enquanto era agente penitenciário, o que a lei proíbe.

MP do Fim da Picada

“O clima, que até já vazou em grupo de deputado do PT, é de 2014, de Dilma 2, de pré-impeachment. É um clima de velório”, afirmou o deputado Kim Kataguiri (União-SP) sobre a MP anti-créditos do agro.

Governo virou carrapato

“O governo está para o agro como o carrapato está para o boi: só parasita e machuca. Outra coincidência é que o carrapato também não tem cérebro”, afirmou à coluna Marcel Van Hattem (Novo-RS).

Goiânia reprova prefeito

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Rep), que herdou o cargo após o falecimento de Maguito Vilela (2021), tem taxa de reprovação de 51,58% dos munícipes, segundo o Marca Pesquisas (Reg: TSE/GO- 07896/2024)

Diga X

Viralizou nas redes sociais a armação, gerando grande revolta, do vídeo em que o fotógrafo Ricardo Stuckert orienta Lula a fazer pose em meio a escombros, mostrando o que de fato levou o petista de novo ao RS.

Girão na torcida

Ex-presidente e torcedor apaixonado do Fortaleza, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) promete estar presente no Rei Pelé, neste domingo (9), torcendo pelo seu time na final da Copa do Nordeste, contra o CRB.

Flerte

A deputada Julia Zanatta (PL-SC) mantém diálogo com o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e flerta com partido, caso se confirme sua eventual saída do PL de Jair Bolsonaro.

A ver

Ex-candidato e influenciador nas redes sociais, Pablo Marçal “ficou de pensar”, sem prazo, sobre o convite do deputado Kim Kataguiri (União-SP) para ser vice na sua chapa para disputar a prefeitura de São Paulo.

Trump bombando

A campanha de Donald Trump arrecadou mais de US$200 milhões nos dias seguintes à sua condenação por suposta falsificação de documentos para esconder caso com uma atriz de filmes adultos.

Pensando bem…

…foto posada mostra que, para mentiroso profissional, a tragédia é só um cenário.

PODER SEM PUDOR

‘O’ de Oséas

O ex-deputado Oséas Cardoso foi um dos principais líderes políticos da História de Alagoas. Temido e respeitado, foi reconduzido inúmeras vezes à Câmara dos Deputados. Depois fixou residência em Brasília. Ele jamais esqueceu o dia em que compareceu a um comício em Arapiraca, no agreste alagoano, sendo apresentado assim pelo líder local: “Este, todos já conhecem. Suas iniciais falam por ele: “O” de honestidade e “C” de sinceridade. Com a palavra, o dr. Oséas Cardoso!”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/lula-corta-programas-sociais-e-turbina-arapongagem/

Lula corta programas sociais e turbina arapongagem

2024-06-08