Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 18 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Assembleia gaúcha promoveu a cerimônia de juramento constitucional e posse do deputado Dimas Costa (PSD), recém-chegado ao Legislativo estadual. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Posse no Parlamento

A Assembleia gaúcha promoveu nesta quinta-feira a cerimônia de juramento constitucional e posse do deputado Dimas Costa (PSD), recém-chegado ao Legislativo estadual. O parlamentar assume a cadeira deixada pelo deputado Gaúcho da Geral (PSD), nomeado pelo governador Eduardo Leite como novo secretário de Esporte e Lazer do RS. Ao ser empossado, Dimas destacou a honra e responsabilidade em assumir o desafio na Casa, pontuando que deve trabalhar diariamente por conquistas para Gravataí e todo o território gaúcho. Ex-vereador gravataiense, o deputado é formado em Gestão Pública, com pós-graduação em Gestão de Pessoas, e atuou recentemente como secretário adjunto de Esportes e Lazer no Executivo estadual.

Emendas sem destino

A Comissão de Finanças do Legislativo estadual aprovou nesta quinta-feira um requerimento de convite para o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin, apresentar explicações sobre emendas parlamentares aprovadas em 2023, destinadas às APAES e às Ligas de Combate ao Câncer do RS. O autor do requerimento, deputado Joel Wilhelm (PP), destaca que, apesar de aprovados, os recursos designados às entidades não foram empenhados pelo governo gaúcho. O parlamentar, que esteve reunido na pasta estadual, afirma que os planos de trabalho das instituições sequer foram analisados nas emendas do ano passado, razão pela qual deseja esclarecimentos do Executivo.

Avanço estrutural

O líder da bancada do Progressistas na Assembleia gaúcha, Guilherme Pasin, celebrou nesta quinta-feira a assinatura de início das obras da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na Serra Gaúcha. O deputado destacou que a estrutura, além de servir como corredor de saúde e educação para os moradores da região, contribui para o fluxo de turismo e serve como rota de escoamento da produção local de uvas. Para Pasin, o avanço da obra ocorre em um momento de alerta para o Estado, no qual defende a identificação de gargalos infraestruturais para conseguir respostas ágeis às demandas existentes no setor ou que eventualmente surgirão.

Obras escolares

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), recebeu nesta quinta-feira a secretária estadual de Obras Públicas, Izabel Matte, para dialogar sobre demandas relacionadas a instituições de ensino da Região Centro-Serra. Ao lado da secretária-adjunta da pasta, Zilá Breitenbach, a representante do Executivo estadual apresentou uma radiografia sobre o andamento de obras, reformas e intervenções nas escolas gaúchas, incluindo demandas solicitadas pelo chefe parlamentar. Após o encontro, Brito destacou que a pasta estadual assegurou o cumprimento dos prazos para o início de etapas de licitação e execução dos pedidos, que integram ginásios, refeitórios e estruturas de colégios.

Energia em foco

A Comissão Especial para Analisar a Atuação das Concessionárias de Energia Elétrica CEEE Equatorial e RGE vai ao município de Jaguari nesta sexta-feira para a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. O encontro, que marca a segunda reunião pública do colegiado presidido pelo deputado Edivilson Brum (MDB), deve reunir lideranças empresariais, comunitárias e do Poder Público local para a realização de um diagnóstico dos serviços de energia prestados na região.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-433/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-18