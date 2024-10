Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Em visita à Brasília nesta semana, o deputado estadual Elton Weber (PSB), na foto, segue acompanhando o correligionário e deputado federal Heitor Schuch. (Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Agricultura gaúcha

Em visita à Brasília nesta semana, o deputado estadual Elton Weber (PSB) segue acompanhando o correligionário e deputado federal Heitor Schuch (PSB-RS) em uma série de agendas para tratar de pautas de interesse da agricultura familiar e dos municípios do RS. Os parlamentares gaúchos estão participando de reuniões com pastas federais, entidades e lideranças do Congresso, na busca de apoio para questões relacionadas à contratação de mão de obra nas propriedades familiares, emendas parlamentares, políticas públicas e abastecimento. “Uma parceria de décadas pelo meio rural”, destaca Weber.

Lentes Sobre a Água

O Espaço Deputado Carlos Santos, no Palácio Farroupilha, recebe nesta -feira a abertura da exposição “Lentes Sobre a Água – O Olhar dos Fotojornalistas nas Enchentes do Guaíba”. Articulada pelo deputado Matheus Gomes (PSOL), a mostra reúne uma série de registros fotográficos realizados em Porto Alegre durante as inundações que atingiram a Capital e grande parte do RS em maio deste ano. A exibição cultural propõe a reflexão sobre a necessidade de se preparar para futuros eventos extremos e a importância da solidariedade e resiliência para a superação de situações do gênero.

Eletricidade na Campanha

A deputada Adriana Lara (PL) acompanhou nesta ça-feira o vereador Jeferson Almeida (MDB), de Piratini (RS), em uma visita à sede da CEEE Equatorial para tratar de demandas relacionadas à energia elétrica do município. A parlamentar estadual aproveitou a oportunidade para solicitar à concessionária a criação de uma subestação em Bagé (RS), na Campanha Gaúcha, que considera essencial para melhorar a infraestrutura energética de toda a região. “A subestação será importante para impulsionar o desenvolvimento local e atender ao crescimento da demanda em Bagé e arredores”, pontuou Adriana.

Navegações no Litoral

O presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento do Litoral Norte na Assembleia gaúcha, Luciano Silveira (MDB), reuniu-se nesta semana com a secretária do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, para dialogar sobre a potencial retomada das navegações nas lagoas da região. O deputado defende que o retorno de atividades do gênero nos corpos hídricos possui potencial de auxiliar significativamente no crescimento do turismo no Litoral, contribuindo consequentemente com a economia local. Em diálogo com a representante do Executivo gaúcho, o parlamentar articulou a realização de uma audiência pública com diferentes entidades da sociedade civil e do Poder Público para debater a possibilidade de avançar com a ideia. “Estamos tratando desta importante pauta para nossa região, que acrescentará mais uma possibilidade turística e fonte de renda para mais movimento da nossa economia”, afirma Luciano.

Derivados da fumicultura

Atendendo à solicitação do deputado Zé Nunes (PT), a Comissão de Economia do Parlamento gaúcho promoverá na próxima ça-feira uma audiência pública para discutir os subprodutos do tabaco, como cigarros eletrônicos e pré-aquecidos, e seus impactos na cadeia produtiva e na saúde pública. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Produtores da Cadeia do Tabaco, o petista destaca a importância da discussão frente ao papel da fumicultura no sustento de milhares de famílias gaúchas e do Brasil. Nunes pretende abordar no encontro, junto a representantes da sociedade civil e do Poder Público, as principais preocupações econômicas e de saúde sobre o tema, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre o assunto.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/noticias-da-assembleia-legislativa-do-rs-437/

Notícias da Assembleia Legislativa do RS

2024-10-23