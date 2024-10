Colunistas Rodrigo Lorenzoni aponta contradição do governo do RS: “Quer reduzir gastos contratando empréstimo”

Por Flavio Pereira | 23 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











LÍder do PL, Rodrigo Lorenzoni questiona empréstimo de R$ 280 milhões do governo gaúcho junto ao BIRD. (Foto: Divulgação/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Líder da bancada do PL na Assembleia, o deputado Rodrigo Lorenzoni aponta uma aparente contradição do governo do estado ao propor a contratação de um empréstimo externo de U$ 50 milhões do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, ao mesmo tempo em que apresenta um programa de racionalização e otimização da máquina pública, que visa a redução de gastos. A operação de crédito, que aguarda autorização da Assembleia, se destina a financiar o Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público do RS – PROGESTÃO RS.

“O governo Leite, mais uma vez, quer que os deputados assinem um cheque em branco, porque não deixa claro como os recursos dessa nova dívida de mais de R$ 280 milhões serão utilizados. É estranho que um programa de racionalização e otimização da máquina pública, que visa a redução de gastos, precise de aporte de contratação de crédito”, afirma Rodrigo Lorenzoni.

Projeto que racionaliza gastos públicos está parado

Rodrigo Lorenzoni é autor do projeto de lei que visa racionalizar gastos públicos, e que já tramita na Assembleia desde março do ano passado. O PL 150/2023 teve parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Porém, aguarda que seja colocado na pauta de votação desde o dia 13 de agosto.

Câmara de Porto Alegre terá 11 mulheres

Enquanto no país inteiro, verifica-se uma participação reduzida das mulheres nas prefeituras e Câmaras de Vereadores, no legislativo de Porto Alegre elas aumentaram sua presença. A eleição de 2024 colocou 11 mulheres no legislativo da capital gaúcha.

— Cinco delas reeleitas:

* Claudia Araújo (PSD)

* Comandante Nádia (PL)

* Fernanda Barth (PL)

* Karen Santos (PSOL)

* Tanise Sabino (MDB)

— Eleitas pela primeira vez:

* Atena Roveda (PSOL)

* Grazi Oliveira (PSOL)

* Juliana de Souza (PT)

* Mariana Lescano (PP)

* Natasha Ferreira (PT)

* Vera Armando (PP).

Áudios de propina na saúde em Canoas: “Combinado é combinado”

O tema já vinha transitando nas redes sociais, mas ontem ganhou dimensão nacional na grande imprensa e ocupa espaço no noticiário de O SUL. Trata-se de um áudio onde o deputado federal Luiz Carlos Busato, atual presidente do União Brasil-RS, ex-prefeito de Canoas, é citado em uma delação sob suspeita de ter recebido propina em contratos na área de saúde firmados pelo município em sua gestão (2017-2020). Em um dos áudios, o então prefeito cobra o médico depois de aumentar os repasses à organização social GAMP (Grupo de Apoio à Medicina Preventiva): “Bom, então se estamos aumentando R$ 4 milhões, R$ 5 milhões, acho que tem condições de o GAMP pegar uma parte e acertar conosco.” Faz pressão para o dinheiro ser pago sempre na mesma data: “(…) Isso é religioso. Não vai mais ter problema daqui pra frente, ok? Seja 700, 800, é o do mês. Depende do quanto entrar. 15 dias após fechar o mês. Combinado é combinado.” Por fim, no áudio atribuído a Busato, ele reclama que não pode ficar um ano sem receber “a cada peido da Polícia Federal”.

Contraponto

Em nota, o deputado Luiz Carlos Busato afirma que a gravação tem “origem desconhecida e conteúdo falso” a respeito de um processo em que não é citado ou sequer é réu. “Contratamos advogados e estamos estudando todas medidas cabíveis para tratar na Justiça deste tema que surge, curiosamente, na última semana da eleição”, afirma.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/rodrigo-lorenzoni-aponta-contradicao-do-governo-do-rs-quer-reduzir-gastos-contratando-emprestimo/

Rodrigo Lorenzoni aponta contradição do governo do RS: “Quer reduzir gastos contratando empréstimo”

2024-10-23