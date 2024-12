Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 9 de dezembro de 2024

Estúdio Multimídia da Assembleia Legislativa do RS. (Foto: Raul Pereira/ALRS)

Estúdio multimídia

O Parlamento gaúcho inaugura nesta terça-feira as instalações do seu estúdio multimídia, que receberá o nome do radialista, narrador esportivo, publicitário e piloto de automobilismo Pedro Carneiro Pereira. Prevista inicialmente para abril deste ano, a abertura do espaço teve de ser adiada em decorrência das enchentes que atingiram o RS. O espaço conta com estrutura para produção de podcasts, videocasts, programas de rádio, programas de TV, gravações de boletins para rádio, transmissões ao vivo, gravações com convidados presenciais ou em ambientes virtuais. “A construção do estúdio é um exemplo da importância da gestão compartilhada da Assembleia Legislativa, pois são suas ações que garantem a continuidade e a conclusão de projetos relevantes ao Parlamento”, avalia o superintendente de Comunicação e Cultura da Casa, Gustavo Machado.

Critérios para homenagem

O deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) protocolou na Assembleia gaúcha um projeto de lei para alterar a resolução de Mesa que instituiu a Medalha do Mérito Farroupilha na Casa. O parlamentar sugere que a honraria, que atualmente pode ser concedida uma vez a cada mandato de deputado a qualquer cidadão, dependendo apenas da aprovação da Mesa Diretora, seja submetida ao plenário e validada com maioria simples. A medida surge na esteira da aprovação da entrega da homenagem a uma liderança do Movimento Sem Terra, a qual o parlamentar se opôs, destacando as recentes ocupações do grupo em propriedades do RS. “A Assembleia Legislativa, como Casa do Povo, deve expressar a vontade do povo e por isso devemos ampliar a discussão no plenário. É inconcebível que esse movimento criminoso receba uma honraria, por isso estou propondo a alteração dos critérios”, pontua o deputado.

Concessão do Polo Sul

A Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do RS do Legislativo estadual promoverá uma audiência pública nesta segunda-feira para debater o contrato de concessão vigente do Polo Sul – BRs 116 e 392. O deputado Marcus Vinícius (PP), articulador do encontro, propôs a reunião para estabelecer um diálogo construtivo e transparente acerca dos procedimentos de encerramento da referida concessão, com foco na análise detalhada da relação contratual existente entre a União e a Concessionária Ecosul, responsável pelas rodovias. O parlamentar afirma ainda que deseja entender os procedimentos e critérios de trabalho que serão adotados pelo grupo, que busca atuar no processo de encerramento da relação contratual

Cresce RS

A Assembleia Legislativa realiza nesta segunda-feira o evento de encerramento das atividades de 2024 do programa Cresce RS. Lançada em 2019, para monitorar projetos considerados estratégicos para o RS, a iniciativa visa propor ações para destravar os investimentos necessários ao crescimento do Estado, acelerando processos de desenvolvimento e geração de emprego e renda.

Hospital do Pampa

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia gaúcha, Sofia Cavedon (PT), acompanhou a Comitiva Pró Hospital Universitário do Pampa, da Unipampa, na última semana, em uma reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília. O grupo gaúcho apresentou oficialmente ao líder ministerial a proposta de construção da unidade de saúde, em Uruguaiana, que aguarda a finalização do relatório técnico realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A deputada, que afirmou que as agendas na capital federal foram “frutíferas”, destaca o potencial da obra para a melhora no atendimento à população, além do desenvolvimento regional. “A construção do Hospital Federal em Uruguaiana atenderá pelo SUS todos os municípios da região Fronteira Oeste e será mais que uma conquista na área da saúde, mas também impulsionará o desenvolvimento da região, fortalecendo o curso de Medicina da Unipampa e qualificando a formação de futuros profissionais”, destaca a parlamentar.

