Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Contratualização terá vigência de um ano. Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA Contratualização terá vigência de um ano. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA) Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA

A Anclivepa-SP (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais) assume a partir de segunda-feira (5) o gerenciamento da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade). O novo modelo de gestão permitirá a ampliação de serviços veterinários oferecidos, como exames e consultas clínicas e de especialidades. A Usav está localizada na estrada Bérico José Bernardes, 3489 e a contratualização terá vigência de um ano.

Além do atendimento clínico e cirurgias gerais para os que possuem Bolsa Família válido ou inscrição no NIS (Número de Inscrição Social), serão incluídos tutores com renda familiar de até três salários mínimos regionais que tenham certificado emitido pelo Crip (Centro de Relação Institucional Participativa) de sua região.

Castração – A orientação é a mesma para as 35 esterilizações cirúrgicas previstas diariamente. Os responsáveis pela guarda dos animais devem apresentar comprovante de residência em Porto Alegre e documento de identidade com foto.

Horários

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h já com a presença do animal. Diariamente, serão distribuídas 25 senhas com atendimento previsto até o último tutor agendado.

Protetores cadastrados

Os atendimentos aos animais resgatados por protetores cadastrados no município, continuarão repassados pela DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais).

