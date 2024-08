Expointer Nova Casa Ulbra na Expointer une estudos e agronegócio

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

O espaço é destinado especialmente ao networking, à interação entre alunos, professores e profissionais do setor. Foto: Marcelo Eberhardt Foto: Marcelo Eberhardt

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) inaugura seu novo espaço na 47ª edição da Expointer 2024, reforçando seu compromisso de conexão entre o ensino e o agronegócio. Localizada no Setor F, Quadra 45, a Ulbra mais uma vez aproxima a academia com a cadeia produtiva da agricultura e da pecuária. Na feira, uma das maiores da América Latina, o espaço acadêmico se torna especialmente dedicado ao networking, à interação entre alunos, professores, profissionais do setor e visitantes.

A Casa Ulbra na Expointer simboliza o fortalecimento das relações entre o conhecimento acadêmico e as demandas do agronegócio, ressalta o superintendente de Comunicação e Marketing da Aelbra, Daniel Pereira Cardoso de Brum. “A presença da universidade na feira proporciona uma oportunidade única para que estudantes tenham contato direto com as inovações do setor, além de mostrar ao público a importância da formação técnica e científica para o desenvolvimento sustentável do agronegócio”, explica o superintendente. Na feira, os alunos podem fazer contatos importantes, vislumbrar oportunidades de estágio e até mesmo prospectar futuras vagas de emprego, acrescenta Brum.

A participação da Ulbra na Expointer 2024 integra um movimento estratégico que reforça a conexão entre o ensino superior e o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, acrescenta o superintendente. “Com as rápidas transformações tecnológicas e as novas exigências do mercado, essa aproximação se torna essencial para preparar profissionais capazes de atender às demandas futuras do setor, que é um dos pilares da economia nacional.”

Diversidade de conhecimentos

Todos os coordenadores de cursos estarão reunidos na terça-feira (27), às 14h na Casa Ulbra, para debater diversos assuntos. Medicina Veterinária, Agronomia, Engenharias e Direito, entre outras graduações, preveem encontros com alunos, oferecendo palestras e workshops que abordam vários temas, mostrando a diversidade de conhecimentos que a universidade traz para a Expointer.

“A participação da Medicina Veterinária na Expointer 2024 é uma oportunidade única para o curso estar em contato direto com a comunidade do agro, promovendo uma integração valiosa entre nossos alunos, egressos e parceiros”, ressalta o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ulbra Canoas, Jean Soares. “Além disso, a Expointer é um momento social significativo, onde encontramos colegas, reforçamos laços e, acima de tudo, mostramos a força da nossa marca e o trabalho que realizamos com tanto empenho”, finaliza o coordenador.

O coordenador do curso de Agronomia da Ulbra, Fernando Pfeifer, diz que, além da visibilidade, o aluno tem a possibilidade de contato com as últimas tendências de sistemas de produção e tecnologia aplicada ao agronegócio, permitindo a integração entre a teoria e a prática. Segundo ele, também é importante essa oportunidade de um ambiente de network para os estudantes com empresas de renome internacional . “A partir deste intercâmbio de informações, o curso de Agronomia da Ulbra, marcando presença na feira, corrobora com a proposta de ser uma instituição preocupada com o desenvolvimento da nossa sociedade”, enfatiza o coordenador Pfeifer.

2024-08-24