Expointer Chevrolet estreia campanha Somos Picapeiros com ação na Expointer

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Pista off-road foi montada para clientes testarem evoluções e potencial de modelos 4x4, como S10 e Trailblazer. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Chevrolet está dando início à campanha Somos Picapeiros, que ressalta o amplo portfólio de picapes da marca, composto por Montana, S10 e Silverado. Juntas, as três picapes formam um catálogo completo, somando 13 versões distintas, sem contar as configurações produzidas sob encomenda.

As picapes Chevrolet atendem a um público exigente, trabalhador, aventureiro e que tem um estilo de vida próprio. Prestes a completar 100 anos de atuação no Brasil, a marca conta com o maior legado do país no segmento picapeiro, cuja tradição remonta a 1925.

A ação Somos Picapeiros começou neste sábado (24), mesma data de abertura da 47ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, que acontece até o dia 1 de setembro, em Esteio. A Chevrolet está na feira, mais uma vez com presença massiva nas atividades agro do Brasil, como já fez ainda este ano na Agrishow e em outros eventos do setor.

Com Montana, S10 e Silverado, a Chevrolet oferece picapes para quem procura uma ferramenta de trabalho, bem como os clientes que mesclam trabalho com aventura e viagens de longa distância em passeios com a família. Além disso, trata-se do trio de picapes mais modernas do país – a mais recente é a S10, lançada em maio deste ano.

A marca aproveita a feira para mostrar o novíssimo Blazer EV, SUV elétrico mais avançado do mercado, além de outras outras novidades do portfólio. Como é tradição da Chevrolet na Expointer, todos os principais veículos da linha estão com condições especiais para produtores rurais e empresas com taxas a partir de zero. O público que for ao evento poderá ainda testar a S10 e o Trailblazer em uma exclusiva pista off-road.

