Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

A empresa é revendedora autorizada da empresa nacional Ambev e trabalha com a logística e abastecimento de bebidas para a sede da Rede Pampa na feira. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Neste sábado (24), iniciou a 47ª edição da Expointer, um dos maiores eventos agropecuários a céu aberto da América Latina, com o tema “Superar é da nossa natureza”. Marcada pela reconstrução e retomada do Rio Grande do Sul após a tragédia climática que assolou o estado, a edição conta com diversos expositores e também apoiadores, como o caso da Unimar distribuidora, que se faz presente na feira por meio da emissora Rede Pampa de Comunicação.

A empresa, revendedora autorizada da empresa nacional Ambev, trabalha com a logística e abastecimento de bebidas para a sede da emissora, localizada perto do palco central. O administrador da empresa litorânea, Carlos Fuão, comenta sobre a importância de estar presente nessa edição simbólica por meio dessa parceria: “a relação da Unimar é diretamente com os varejistas, vendendo para restaurantes e bares e estar aqui é uma comunicação nossa para com o setor, sendo uma grande parceria para alavancar os negócios, tanto para nós, quanto para os consumidores”.

O Rio Grande do Sul tem uma parceria muito forte de produtos locais, presentes também na feira, e que agora, mais do que nunca, vai auxiliar o estado a se reerguer. “O Rio Grande do Sul se mostrou muito resiliente e unido, a própria Expointer mostra isso, em que esteve embaixo da água e que agora montou toda essa estrutura para melhor atender o público e os consumidores, agora proporciona essa união entre os vendedores e seu público de todos os cantos do estado e do país.”.

A Expointer 2024 acontece de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ingressos disponíveis pelo link ou diretamente nas bilheterias físicas do local.

Sobre a Unimar

Fundada em 21 de junho de 1965, a Unimar é uma revendedora autorizada da Ambev, a maior cervejaria do mundo. Localizada em Osório, em uma área de quase 4.200 m², conta com uma infraestrutura de última geração, está amplamente capacitada para atender as demandas de seus quase 2.700 clientes, principalmente no verão gaúcho. Atualmente, a empresa trabalha com cerca de 100 funcionários, que passam constantemente por processos de qualificação, como Segurança do Trabalho – Trabalho em Altura, Direção Defensiva, Manuseio de Empilhadeira, Academia de Vendas Ambev, entre outros.

