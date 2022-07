Tecnologia Nova função do WhatsApp permite que o usuário desative o status de “online”

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Ainda não há previsão de quando a função será liberada. (Foto: EBC)

O WhatsApp vai lançar mais uma novidade para aqueles que presam pela sua privacidade. Desta vez, o aplicativo permitirá que o usuário desative o status de online, sem a necessidade de bloquear o contato.

A função “visto por último”, que mostra quando você esteve online no aplicativo pela última vez, pode ser desativada. No entanto, muitos usuários ainda reclamam, desejando mais privacidade, para que não sejam monitorados.

De acordo com o site especializado nas atualizações do WhatsApp, o WABetaInfo, a função de desativar o status online está sendo testada na versão beta do aplicativo. No entanto, ainda não há previsão de quando será liberada.

Lista de espera

Outra função que vem sendo testada é a que promete trazer mais controle aos administradores de grupos. Os gerenciados poderão escolher quem vai entrar no grupo através da criação de uma “lista de espera”.

O recurso só será disponibilizado para grupos em que a entrada seja por link. A novidade, em tradução livre, chamada “aprovação de membros em grupos”, permitirá que os administradores consultem quem mandou o pedido de participação.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a novidade foi descoberta na versão beta do WhatsApp para Android. Por não ser um recurso padrão, os usuários deverão ativá-lo. No que se refere a aprovação da ferramenta, deve ocorrer dentro dos próprios grupos.

No entanto, ainda não há uma previsão para implementação do recurso na versão estável do mensageiro. Contudo, embora os testes estejam ocorrendo apenas no Android, o recurso também deve ser liberado para a versão iOS.

