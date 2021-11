Mundo Nova onda de covid na Europa prolonga exigência de passaportes de vacinação

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Esquemas no geral envolvem um código que prova que a pessoa foi totalmente vacinada contra a covid-19. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Os passaportes de vacinação que restringem o acesso a restaurantes, academias de

ginástica e muitos outros locais na Europa deveriam ser transitórios, mas com o espectro de um novo aumento dos casos de covid-19 nos primeiros meses de 2022,

eles parecem ter chegado para ficar – pelo menos até o ano que vem.

Uma nova lei aprovada pelo Parlamento francês na semana passada permitirá uma extensão do sistema de passaporte de saúde até 31 de julho de 2022. O documento –

oferecendo uma prova de vacinação, testagem recente ou recuperação recente da covid-19 – é obrigatório para tudo, desde sentar em um café parisiense a embarcar em

um trem de alta velocidade.

A Itália também está considerando a extensão de suas regras de passaporte vacinal, que tornaram obrigatória a vacinação de trabalhadores e os testes frequentes, pelo menos até o começo do ano que vem.

Na Alemanha, que exige provas de imunidade ou testagem negativa para se entrar em restaurantes, clubes, museus e outros locais públicos, alguns políticos regionais pediram a realização de uma reunião de cúpula nacional nos próximos dias para a avaliação de medidas mais duras, diante da aceleração das infecções.

No espaço de um ano, o sistema de passaporte de saúde passou de uma ideia quase unanimemente rejeitada, à quase onipresença em toda a Europa. Os esquemas diferem de país para país, mas no geral envolvem um código que prova que um indivíduo foi totalmente vacinado contra a covid-19, recuperou-se dela nos seis meses anteriores ou recentemente foi testado negativo.

O esforço para estender a legislação acontece no momento em que há sinais de aumento dos casos de covid-19 na Europa.

A Alemanha não registrou no terceiro trimestre [o verão europeu] o mesmo pico de infecções visto na França, Espanha e outros países, mas os novos casos vêm crescendo

rapidamente desde a metade de outubro.

A legislação que permitiu ao governo alemão adotar medidas contra a pandemia sem a

aprovação dos 16 Estados do país, deve expirar em 25 de novembro.

Para evitar uma colcha de retalhos de regras regionais, os governos estaduais concordaram que as regras padrão do passaporte vacinal devem cobrir toda a Alemanha, com algumas regiões optando por medidas mais duras. Eles também concordaram que qualquer pessoa poderá receber doses de reforço seis meses após ter recebido a última dose.

Esta semana a Holanda trouxe de volta algumas restrições, depois de um pico nos contágios, incluindo a extensão das exigências do passaporte vacinal para lugares como museus e áreas abertas de restaurantes. Em dezenas de departamentos da França, alunos do ensino fundamental voltarão a ter de usar máscara a partir da próxima semana, depois do aumento da incidência dos casos de covid.

Apesar da oposição dura de alguns parlamentares, o Parlamento francês aprovou a lei de “vigilância sanitária”, que permite ao governo impor o passaporte vacinal até 31 de julho de 2022. Parlamentares da oposição denunciaram o que disseram ser um “cheque em branco” para o governo manter medidas excepcionais.

No começo da última semana, o Senado francês rejeitou o texto, defendendo uma extensão mais curta até fevereiro e apenas em territórios onde a incidência da covid-19 alcançou um certo nível. A proposta foi rejeitada pela Câmara dos Deputados.

Os certificados digitais têm sido uma parte importante da estratégia da Europa para evitar restrições mais onerosas. Inicialmente houve resistência ao passaporte vacinal em toda a Europa e ele continua sendo polêmico. Mas na França as autoridades disseram que os passaportes obrigatórios estimularam milhões de pessoas a se vacinarem, o que eles acreditam ter ajudado a conter a disseminação da variante delta.

Nos Estados Unidos, o governo do presidente Joe Biden determinou que a maioria das empresas americanas terão de garantir que seus funcionários sejam vacinados até 4 de janeiro, ou passem a ser testados semanalmente para covid. As exigências se aplicam a empregadores com 100 ou mais funcionários e cobrem 80 milhões de trabalhadores. Embora o governo americano tenha dito que as medidas são necessárias, elas sofrem oposição dos republicanos.

