Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Shane Christensen é o Cônsul Geral do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre.

Shane Christensen é o novo cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, responsável pelas relações bilaterais entre os EUA e os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Christensen assume a liderança do consulado-geral dos EUA com três prioridades: estabelecer parcerias que contribuam para o combate da pandemia de Covid-19, impulsionar a cooperação comercial e a prosperidade econômica e aprofundar os laços entre cidadãos brasileiros e americanos.

O novo cônsul-geral desembarca em Porto Alegre direto de Washington D.C., onde exercia a função de chefe de Gabinete do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado americano. Antes disso, foi instrutor de liderança e negociações no Instituto de Serviços Estrangeiros dos EUA (U.S. Foreign Service Institute) e oficial sênior no setor de Comunicação e Gestão de Crises do Departamento de Estado. Ao longo de sua carreira como diplomata, Christensen serviu anteriormente nas Embaixadas Americanas na Cidade do México, Havana e Cabul, nas Missões dos EUA nas Nações Unidas, em Nova York, e na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em Paris, e no Consulado Geral dos EUA em Dubai.

Natural da Califórnia, Christensen é formado em Ciência Política pela Universidade da Califórnia em Berkeley e mestre em Relações Internacionais e Administração Pública pelas universidades de Cambridge e Harvard. Ele fala português, espanhol, francês e um pouco de farsi. Antes de ingressar no Departamento de Estado, foi escritor freelancer sobre viagens pela América Latina, Europa e pelos EUA. Além disso, o cônsul também é coach e negociador certificado. Ele e sua esposa australiana, Romy, têm dois filhos. “Estou muito animado para conhecer os gaúchos e catarinenses e interagir com a cultura única e altiva do sul do Brasil”, diz o novo cônsul-geral.

Christensen substitui Julia Harlan, que esteve três anos à frente do Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre.

Sobre o Consulado

O Consulado dos EUA em Porto Alegre foi aberto oficialmente em 27 de junho de 2017. Localizado na Av. Assis Brasil, 1889 – Passo d’Areia, oferece serviços a cidadãos americanos e solicitantes de vistos de não imigrante.

A presença americana em Porto Alegre visa intensificar o relacionamento com os brasileiros no sul do país, como parte dos esforços da missão diplomática dos EUA de incrementar comércio e investimento bilateral, fortalecer relações entre os dois países, facilitar viagens, fomentar intercâmbio educacional e cultural e promover desenvolvimento econômico.

