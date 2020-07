Educação Secretário esclarece atividades remotas na Educação em reunião virtual com deputados

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Adriano Naves de Brito falou sobre a implantação da plataforma de gestão Cortex. Foto: Reprodução Adriano Naves de Brito falou sobre a implantação da plataforma de gestão Cortex. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, expôs na Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa alguns detalhes sobre as atividades remotas na educação do Município. Em reunião virtual nesta segunda-feira (20), ele falou sobre a implantação da plataforma de gestão Cortex, que irá abranger todos os alunos do ensino fundamental das 56 escolas municipais de ensino fundamental e duas comunitárias de educação básica.

Brito explicou que a plataforma é focada em gestão, e não em conteúdo, que será disponibilizado pelos professores. Desde o lançamento, em junho, a Smed realizou reuniões com diretores, supervisores e professores para o esclarecimento de dúvidas. “Pelo aplicativo, os pais também poderão acompanhar a vida escolar dos alunos, o que é muito benéfico para o aprendizado”, destacou.

