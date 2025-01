Inter Novo reforço do Inter, meia-atacante Vitinho é apresentado oficialmente no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

O vínculo do atleta com o clube gaúcho vai até 30 de junho de 2025. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Novo reforço no elenco do Inter para a próxima temporada, o meia-atacante Vitinho foi apresentado oficialmente, na tarde dessa segunda-feira (13), na sala de coletivas do Beira-Rio. O vínculo do atleta com o clube gaúcho vai até 30 de junho de 2025.

Com 25 anos, o novo camisa 28 colorado falou sobre sua expectativa de vestir o manto do clube e suas características e sobre o que o treinador Roger Machado pode esperar de sua contribuição para o trabalho da equipe.

A coletiva começou com o atacante revelando que quando soube da proposta colorada, o “sim” foi quase instantâneo. “O acerto com o Inter foi fácil e rápido. Quando soube da oportunidade de vir para cá, eu disse sim na hora, porque é um clube gigante, então quase todos os jogadores sonham em vestir uma camisa como a do Inter”, disse.

Na sequência, perguntado sobre a briga por posição com Wanderson e Wesley, Vitinho ressaltou a disputa sadia e que quem ganha com esse “problema” é o clube, mostrando a qualidade do elenco.

“É normal ter disputa. Falando do Wesley e do Wanderson, são jogadores de ótimas qualidades e a disputa vai ser boa e grande. Mas, como sempre falo, quem ganha com isso é o clube e a torcida do Inter. Juntos, esperamos fazer uma boa temporada e ter muito êxito.”

Com passagens por equipes como Athletico, RB Bragantino e Dinamo de Kiev-UCR, o jogador declarou que o Colorado é a maior oportunidade e desafio da sua carreira e vê o seu companheiro Wesley como exemplo para evoluir como atleta.

“O maior motivo que vim para o Inter foi a grandeza do clube. É o maior desafio da minha carreira e uma grande oportunidade. Penso no exemplo do Wesley, que veio do Cruzeiro e não estava tão bem lá e despontou, fazendo muitos gols no ano passado. Penso que posso ser parecido com ele, é uma inspiração e nada é melhor do que se espelhar no companheiro de posição”, afirmou Vitinho.

